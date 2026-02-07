Oricine urcă într-un avion este îndemnat să aducă o minge de tenis

Sfatul a fost dat de British Airways, care a menționat articolele esențiale pentru fiecare călător inteligent, scrie Express.

Compania British Airways a explicat că bagajul de mână nu este destinat doar zborului.

Indiferent dacă vacanța e lungă sau scurtă, există câteva articole care sunt absolut necesare în bagajul de mână.

Deși mingile de tenis pot părea neașteptate, ele sunt utile pentru un lucru crucial: îmbunătățirea circulației sanguine.

Zborurile lungi cresc de obicei riscul unei circulații sanguine deficitare

Circulația sanguină deficitară poate duce la umflarea picioarelor și, în cel mai rău caz, la potențiale cheaguri de sânge.

Multe persoane folosesc ciorapi de compresie, beau multă apă pentru hidratare sau se plimbă pe culoar.

Adăugarea unei alte măsuri preventive este întotdeauna un bonus, și aici intervin mingile de tenis în bagajul de mână.

British Airways a explicat: „Deși nu vă sugerăm să faceți ca Federer sau Raducanu în timpul călătoriei, aruncați o pereche de mingi de tenis în bagajul de mână, deoarece sunt un instrument de masaj excelent”.

Mingile de tenis pot fi folosite pentru masajul picioarelor și a altor zone ale corpului în timpul zborurilor lungi.

Masajul cu mingea de tenis ajută la îmbunătățirea circulației sanguine și la prevenirea umflării picioarelor.

Sfatul British Airways privind mingile de tenis în bagajul de mână este util mai ales pentru călătorii care efectuează zboruri mai lungi.