Își permite România un avion pentru președinte? Răspunsul lui Ilie Bolojan

România poate avea un avion pentru președinte, dat e nevoie de o decizie bazată pe o analiză cost-beneficiu, spune, marți, premierul Ilie Bolojan, întrebat despre achiziționarea unei aeronave pentru președinte. Dacă avionul va fi cumpărat, el va fi administrat de Ministerul Apărării.
Nicușor Dan/ Facebook
Laura Buciu
13 ian. 2026, 22:37, Politic

După ce președintele Nicuşor Dan a stat blocat o zi întreagă la Paris, pentru că avionul Spartan nu a putut decola din cauza vremii, s-au redeschis dezbaterile legate de oportunitatea achiziționării unui avion oficial pentru demnitarii României.

Ilie Bolojan a fost întrebat, dacă el consideră că este nevoie de o asemenea aeronavă, cu atât mai mult cu cât a fost și el președinte interimar.

„Să ieșim din populism”

„Gândiți-vă că aproape toate țările europene au avioane care sunt folosite pentru reprezentarea statului. Și România poate să aibă un astfel de avion. Pot să-l folosească toți demnitarii, nu se întâmplă nimic. Poate să fie administrat de către Ministerul Apărării, de Armată, pentru că oricum trebuie să-și facă orele de pilotaj, deci poate avea mai multe destinații. Aici întotdeauna este o decizie care ține de o analiză cost-beneficiu. Gândiți-vă că dacă avioanele care le-am închiriat de-a lungul anilor pentru curse de genul acesta ar fi fost folosiți banii pentru a lua un astfel de avion într-un leasing, probabil că n-am fi ieșit foarte diferit. Deci aici, exact ca și într-o analiză de business, trebuie făcute analize și luate deciziile, dar ieșind într-o zonă de populism”, a declarat Ilie Bolojan la TVR.

Reprezentarea României și cu avionul președintelui

Premierul a mai spus că trebuie luate „niște avioane decente”, „în care să rezolvi atât un cost decent, dar și un aspect de reprezentare a României, pentru că, într-adevăr, și asta contează în anumite situații”.

Premierul a mai spus că totuși „nu aceasta este cea mai importantă problemă a țării noastre”, cu „problemele care țin de cetățenii noștri, să trecem aceste luni cu bine, să menținem o stabilitate, să ne ocupăm de lucrurile serioase, mai mult motor și mai puțin claxoane, și, într-adevăr, să facem ceea ce trebuie pentru țara noastră”.

