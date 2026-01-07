Avionul care l-a adus în țară pe Nicușor Dan a aterizat la București. Escortat deasupra Elveției de două avioane F-18

Avionul a decolat în jurul orei 16.00 din Paris și a aterizat în jurul orei 20.00 la București.

„Am ajuns la București”, a scris pe Facebook Nicușor Dan.

Președintele a povestit că, pe parcursul zborului, deasupra spațiului aerian al Elveției, aeronava a fost escortată de două avioane F-18, „un gest de apreciere pentru sprijinul acordat în transportul internațional al victimelor incendiului din Crans-Montana”.

Președintele Nicușor Dan a rămas blocat pe aeroportul din Paris, după ce aeronava cu care s-a deplasat la Coaliția de Voință nu a putut decola din cauza ninsorilor.

Șeful statului a plecat, marți, la Paris la bordul aeronavei militare Spartan, explicând că aceasta este „explicația pentru reducerea de 30 de milioane de lei” invocată anterior la Administrația Prezidențială. Nicușor Dan a menționat și inconveniențele unei deplasări cu avion militar, precizând că, de această dată, timp de patru ore și jumătate nu a avut comunicații, fiind „deconectat de la realitatea din România”.