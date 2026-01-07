Nicușor Dan, blocat de ninsoare în Franța: amintiri din copilărie și discuții despre avionul prezidențial

O ninsoare rară a dat peste cap programul președintelui Nicușor Dan, care a rămas blocat în Franța, după ce pista aeroportului a fost închisă pentru curățare. Situația neobișnuită l-a făcut pe șeful statului să rememoreze episoade din copilărie, dar și din perioada studenției petrecute în Franța.

„Aseară am decis să nu mai plecăm, pentru că am fi ajuns la 3–4 dimineața și nu ar fi fost bine. E o situație neobișnuită pentru Franța, de obicei aici nu ninge. A nins și trebuie curățată pista”, a explicat președintele, într-o discuție cu jurnaliștii, după ce a savurat „un ceai cald”.

„Am mai pierdut avioane, dar blocat nu-mi amintesc”

Întrebat dacă i s-a mai întâmplat să rămână blocat în Franța în perioada în care a studiat aici, Nicușor Dan a spus că nu își amintește un astfel de episod, deși a mai avut incidente în trecut.

„Avioane am mai pierdut. Am avut un incident tehnic și în Germania, tot așa, am stat peste noapte”, a povestit președintele, zâmbind.

Discuții despre avionul prezidențial: „Suntem izolați în aer”

Contextul a adus din nou în discuție lipsa unui avion prezidențial modern, capabil să zboare în condiții meteo dificile. Nicușor Dan a subliniat că o astfel de aeronavă nu ar fi necesară doar pentru președinte, ci și pentru miniștrii aflați în delegații oficiale.

„La un moment dat trebuie să avem un avion prezidențial. Nu avem comunicații în interior, iar când suntem în aer suntem practic izolați”, a spus șeful statului, precizând însă că, din cauza situației bugetare, achiziția nu este luată în calcul în anul 2026.

Amintiri din copilărie: zăpezi mai mari decât copiii

Întrebat dacă a mai văzut ninsori similare în Franța în anii studenției, Nicușor Dan a răspuns că a locuit șase ani aici și a nins foarte rar. În schimb, gândul l-a dus spre copilăria petrecută la Făgăraș.

„Era o zăpadă atât de mare încât era mai înaltă decât noi. Ne bucuram că puteam face tuneluri în zăpadă. Ne dădeam cu sania pe un deal de acolo”, a rememorat președintele.

De asemenea, șeful statului a afirmat că nu a rămas blocat în tren din cauza ninsorilor, însă a dezvăluit că a circulat „inclusiv cu nașul”.

Familia a fost anunțată: „Oricum se culcă înainte”

Întrebat dacă familia și copiii sunt îngrijorați din cauza întârzierii, Nicușor Dan a spus că i-a anunțat că nu va ajunge.

„Nu, oricum ei se culcă înainte”, a spus el, încheind relaxat dialogul cu jurnaliștii.