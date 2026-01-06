Președintele Nicușor Dan, blocat în Franța

Zborurile de la cele două aeroporturi principale – Roissy–Charles de Gaulle și Orly – sunt afectate, iar potrivit ministrului francez al Transporturilor, Philippe Tabarot, aproximativ 40% dintre cursele de la Charles de Gaulle și 25% dintre cele de la Orly au fost anulate pentru a permite deszăpezirea pistelor și degivrarea aeronavelor.

Autoritățile franceze recomandă evitarea deplasărilor rutiere în regiunea Île-de-France. Vehiculele grele au fost interzise pe drumurile principale, iar limitele de viteză pentru autovehiculele ușoare au fost reduse la 70 km/h.

Meteorologii anunță că episodul de iarnă ar urma să se încheie după o ușoară încălzire, însă va aduce în continuare ninsoare și, local, ploaie înghețată în nordul Franței. În ultimele zile, condițiile meteo au dus la șase decese în accidente rutiere și au determinat închiderea a cinci aeroporturi din vestul și nordul țării.

Nicușor Dan participare la summit-ul de la Paris

Șeful statului a plecat, marți, la Paris la bordul aeronavei militare Spartan, explicând că aceasta este „explicația pentru reducerea de 30 de milioane de lei” invocată anterior, după ce anunțase că Administrația Prezidențială a diminuat cheltuielile în 2025 cu 30%. Nicușor Dan a menționat și inconvenientele unei deplasări cu avion militar, precizând că, de această dată, timp de patru ore și jumătate nu a avut comunicații, fiind „deconectat de la realitatea din România”.

La Paris, liderii statelor aliate ale Ucrainei au discutat, în cadrul reuniunii „Coaliției de Voință”, despre garanțiile de securitate ce ar urma să fie activate după un eventual armistițiu cu Rusia.

Președintele României a declarat că documentul rezultat nu va rămâne o simplă declarație de intenție, ci va fi trecut prin Parlament, subliniind totodată rolul Statelor Unite în monitorizarea păcii, contribuția României la securitatea regională, inclusiv în Marea Neagră, și poziția Bucureștiului privind sprijinul pentru Ucraina.