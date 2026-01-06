Nicușor Dan, despre garanțiile de securitate ale Ucrainei: O dovadă că există un parteneriat transatlantic. România, parte a pilonului naval

Președintele Nicușor Dan a participat, marți, la reuniunea liderilor Coaliției de Voință. În cadrul reuniunii a fost adoptat Acordul privind Garanțiile de Securitate ale Ucrainei, documentul care este parte a Planului de Pace propus de SUA, alături de liderii europeni.

De asemenea, în cadrul întâlnirii a fost adoptat și un document militar, care nu este încă public și care prevede cum vor fi exercitate Garanții de Securitate, după cum a anunțat președintele Nicușor Dan, în cadrul conferinței de presă.

„A avut loc o ședință fizică a Coaliției pentru Voință – spre deosebire de multe altele care au fost prin sisteme electronice. Cu participarea președintelui Zelenski și, foarte important, cu participarea celor doi emisari ai președintelui Trump pentru Ucraina, domnii Witcoff și Kushner”, a declarat Dan.

Acesta a amintit că scopul Coaliției de Voință este acela de a ajuta Ucraina. Este format majoritar din țări europene, dar și țări care nu sunt membre UE sau NATO. „Obiectivul acestei Coaliții a fost, să contureze garanții de securitate pentru Ucraina din momentul în care pacea va fi obținută, astfel încât să existe garanția că Ucraina nu va mai fi în situația în care a fost odată cu începerea războiului acum patru ani”, a declarat președintele Nicușor Dan.

Acordul privind Garanțiile de Securitate a fost adoptat

Potrivit anunțului dat de președinte, liderii Coaliției de Voință au adoptat Acordul privind Garanțiile de Securitate. De asemenea, acesta a anunțat că SUA oferă sprijin în cadrul garanțiilor de securitate.

Aici s-a făcut un pas important, în sensul că, pe de o parte, s-a adoptat un document public (…) al tuturor statelor care participă la această Coaliție de Voință.

Mai important, în urma unei munci pe care au făcut-o echipele tehnice, Șef de Stat Major, Consilier de Securitate și așa mai departe, s-a definit un document militar, care nu este public, care prevede, în concret, cum vor fi exercitate aceste garanții de securitate, care sunt responsabilitățile pe care fiecare din participanții la această Coaliție și le asumă și cine coordonează pe fiecare din elementele de garanție. Foarte important, așa cum am spus, că Statele Unite sunt parte din aceste garanții de securitate. O dovadă că există un parteneriat transatlantic și un mesaj de unitate și de descurajare în fața Rusiei”, a declarat Nicușor Dan.

Cum este împărțită securitatea Ucrainei potrivit noului acord?

Nicușor Dan a explicat că noul Acord privind Garanțiile de Securitate al Ucrainei este împărțit pe mai multe paliere.

Președintele a precizat că acordul este împărțit în „patru piloni” care includ, pe de-o parte, „echiparea corespunzătoare a armatei ucrainene”.

Pe de altă parte, pentru fiecare tip de intervenție: „apă, aer, terestru, există un mecanism de răspuns. Aceasta este o primă împărțire”, a declarat Nicușor Dan.

„Pentru fiecare dintre acești patru piloni, există o națiune lider, care coordonează eforturile tuturor celorlalte țări care s-au angajat să facă asta”, a declarat președintele.

„De exemplu, pe partea de maritim, știți că România, împreună cu Turcia și Bulgaria, face o deminare în apele Mării Negre și va continua să facă asta (…) și, bineînțeles, această activitate va fi extinsă și va fi parte din acest pilon naval, pe de o parte. Pe de altă parte, există un mecanism de răspuns și aici, cum spuneam, e foarte important că Statele Unite sunt parte”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele Nicușor Dan a explicat că noul Acord de al Garanțiilor de Securitate ale Ucrainei prevede un mecanism de răspuns în care atât Ucraina, cât și Coaliția de Voință, dar și SUA au un rol rotativ.

„Un mecanism de răspuns în care, în linii mari, primele 24 de ore este Ucraina; 48 de ore, forțele europene sau ale Coaliției de Voință și 72 de ore, un răspuns al Statelor Unite. Cam de tipul ăsta este structurat, iar monitorizarea păstrării păcii este coordonată de Statele Unite”, a declarat președintele Nicușor Dan.

Întrebat dacă în cadrul reuniunii Coaliției de Voință au fost discuții cu privire la Securitatea din Marea Neagră, președintele a afirmat: „(…) Marea Neagră a fost evocată de mai mulți vorbitori ca parte importantă din Securitatea europeană”, a declarat președintele.