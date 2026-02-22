Prostituție în saloane de masaj erotic din Capitală

Sâmbătă, anchetatorii au descins la nouă adrese din București și Ilfov, într-un dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de proxenetism în formă continuată. Percheziții au avut loc și în Sectorul 5 al Capitalei.

„Din actele de urmărire penală a rezultat că, în perioada aprilie 2025 – prezent, nouă persoane ar fi înlesnit practicarea prostituției de către mai multe femei, activitatea fiind desfășurată în cadrul a două saloane de masaj erotic din municipiul București.

În acest context, persoanele bănuite, prin crearea unei aparențe de legalitate a desfășurării activităților în respectivele saloane, ar fi înlesnit practicarea prostituției prin disimularea realizării, în mod ilegal, de către persoanele vătămate, a unor servicii de masaj erotic, în scopul obținerii de foloase materiale”, informează Poliția Capitalei.

Inculpații au fost duși la audieri. Opt dintre aceștia au fost reținuți pentru 24 de ore, urmând ca aceștia să fie prezentați în fața magistraților cu propunere de arest preventiv.

La percheziții, polițiștii au găsit sume de bani, în lei și valută: 370.000 de lei și 86.000 de euro, dar și 15.000 de dolari, precum și aproximativ 3.000 de lire sterline.

Serviciul de Investigații Criminale Sector 5, sub supravegherea Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 continuă cercetările în acest caz.