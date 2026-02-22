Prima pagină » Social » Prostituție în saloane de masaj erotic din Capitală

Prostituție în saloane de masaj erotic din Capitală

Potrivit Poliției Capitalei, nouă persoane sunt acuzate de proxenetism. Bănuții ar fi mascat oferirea serviciilor sexuale prin activitatea unor saloane de masaj erotic din Capitală.
Autobuz transformat în bar în centrul Capitalei. Polițiștii au dat amenzi și au reținut certificatul de înmatriculare
Autobuz transformat în bar în centrul Capitalei. Polițiștii au dat amenzi și au reținut certificatul de înmatriculare
Drifturi pe zăpadă: 19 șoferi au rămas fără permis noaptea trecută în Capitală
Drifturi pe zăpadă: 19 șoferi au rămas fără permis noaptea trecută în Capitală
Dominic Fritz: Aș propune un pact între partidele politice, că nu vom crește taxele nici anul acesta, nici anul viitor
Dominic Fritz: Aș propune un pact între partidele politice, că nu vom crește taxele nici anul acesta, nici anul viitor
Dominic Fritz despre pachetul de solidaritate propus de PSD: USR nu va fi de acord să spunem, trecem pe caiet și să plătească următoarea generație
Dominic Fritz despre pachetul de solidaritate propus de PSD: USR nu va fi de acord să spunem, trecem pe caiet și să plătească următoarea generație
Rogobete, despre spargerea monopolului CNAS: „Automat crește standardul de îngrijire”
Rogobete, despre spargerea monopolului CNAS: „Automat crește standardul de îngrijire”
Daiana Rob
22 feb. 2026, 13:09, Social

Sâmbătă, anchetatorii au descins la nouă adrese din București și Ilfov, într-un dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de proxenetism în formă continuată. Percheziții au avut loc și în Sectorul 5 al Capitalei.

„Din actele de urmărire penală a rezultat că, în perioada aprilie 2025 – prezent, nouă persoane ar fi înlesnit practicarea prostituției de către mai multe femei, activitatea fiind desfășurată în cadrul a două saloane de masaj erotic din municipiul București.

În acest context, persoanele bănuite, prin crearea unei aparențe de legalitate a desfășurării activităților în respectivele saloane, ar fi înlesnit practicarea prostituției prin disimularea realizării, în mod ilegal, de către persoanele vătămate, a unor servicii de masaj erotic, în scopul obținerii de foloase materiale”, informează Poliția Capitalei.

Inculpații au fost duși la audieri. Opt dintre aceștia au fost reținuți pentru 24 de ore, urmând ca aceștia să fie prezentați în fața magistraților cu propunere de arest preventiv.

La percheziții, polițiștii au găsit sume de bani, în lei și valută: 370.000 de lei și 86.000 de euro, dar și 15.000 de dolari, precum și aproximativ 3.000 de lire sterline.

Serviciul de Investigații Criminale Sector 5, sub supravegherea Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 continuă cercetările în acest caz.

 

Recomandarea video

ANALIZĂ Saga tarifelor: Cum a reușit un mic importator de vinuri să-l învingă pe Trump la Curtea Supremă
G4Media
Categoria de pensionari români care vor primi pensii mai mari de la 1 iulie 2026. Decizia este oficială
Gandul
Povestea româncei care e plătită lunar să fie soție de milionar. Totul a început cu un mesaj pe Instagram: 'A fost un risc'
Cancan
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport
Lia Savonea, mai „tare” decât CEDO. Dan Voiculescu pariază că o decizie a șefei Înaltei Curți îi va aduce revizuirea condamnării din dosarul ICA
Libertatea
Ce ciorbă să mănânci dacă ai probleme cu digestia
CSID
Video / ISU Călărași scoate la intervenție utilajul ucrainean care trece prin zăpadă ca un tanc
Promotor