Nou ROALERT emis în București

Potrivit alertei, Nicolae Elena Maria, în vârstă de 12 ani, ar fi plecat în mod voluntar la data de 20.02.2026 de la adresa de domiciliu din București, Sector 6.

Semnalmente și îmbrăcăminte

Conform RO-ALERT, fata are:

146 cm, 35 kg

păr blond lung

ten deschis

ochi albaștri

La momentul dispariției, era îmbrăcată cu:

blugi gri

hanorac negru

geacă din blană roz

fes gri

De asemenea, avea asupra sa un rucsac mic roșu.

Ce puteți face dacă aveți informații

Dacă ați văzut-o sau aveți orice detaliu care ar putea ajuta, contactați imediat autoritățile: