Nou ROALERT emis în București

Un nou mesaj RO-ALERT a fost transmis în această seară în București. De data aceasta nu este vorba despre vreme sau fenomene meteo periculoase, ci despre un lucru la fel de serios: dispariția unui copil.
Gabriel Negreanu
20 feb. 2026, 22:59, Social

Potrivit alertei, Nicolae Elena Maria, în vârstă de 12 ani, ar fi plecat în mod voluntar la data de 20.02.2026 de la adresa de domiciliu din București, Sector 6.

Semnalmente și îmbrăcăminte

Conform RO-ALERT, fata are:

  • 146 cm, 35 kg

  • păr blond lung

  • ten deschis

  • ochi albaștri

La momentul dispariției, era îmbrăcată cu:

  • blugi gri

  • hanorac negru

  • geacă din blană roz

  • fes gri

De asemenea, avea asupra sa un rucsac mic roșu.

Ce puteți face dacă aveți informații

Dacă ați văzut-o sau aveți orice detaliu care ar putea ajuta, contactați imediat autoritățile:

  • 112 (urgențe) sau

  • cea mai apropiată secție de poliție

