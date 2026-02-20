Nou ROALERT emis în București

Potrivit alertei, Nicolae Elena Maria, în vârstă de 12 ani, ar fi plecat în mod voluntar la data de 20.02.2026 de la adresa de domiciliu din București, Sector 6.
Conform RO-ALERT, fata are:
146 cm, 35 kg
păr blond lung
ten deschis
ochi albaștri
La momentul dispariției, era îmbrăcată cu:
blugi gri
hanorac negru
geacă din blană roz
fes gri
De asemenea, avea asupra sa un rucsac mic roșu.
Dacă ați văzut-o sau aveți orice detaliu care ar putea ajuta, contactați imediat autoritățile:
112 (urgențe) sau
cea mai apropiată secție de poliție