Ce a putut trăi Cristina Pîrv într-un Mall, în Brazilia: „Erai minunată”

„Anul trecut am petrecut Crăciunul cu fiica mea, Nicoll, în țară, după care am luat decizia să plecăm împreună în Brazilia unde ne-am întâlnit și cu băiatul meu, cu Patrick. Una peste alta, am petrecut aproape două luni de vis alături de ei. Am mers la plajă, la restaurante, ne-am plimbat. A fost minunat. Dar trebuie să vă spun că am rămas de-a dreptul surprinsă de cum am fost primită de brazilieni. Oamenii nu m-au uitat și mă respectă în continuare foarte mult. Am fost invitată la podcasturi, la emisiuni tv, am dat interviuri, am făcut o mulțime de poze, ca să nu mai spun câte autografe am dat. Ca în vremurile în care eram jucătoare. Am rămas de-a dreptul impresionată”, a povestit Cristina Pîrv, căreia toată lumea i-a sugerat să deschidă o academie de volei, „Pîrv 11” și în Brazilia.

Recunoscută după 24 de ani!

Cristina a vizitat Curitiba dar și Belo Horizonte. „În Curitiba am fost primită imediat în audiență de primarul orașului cu care am depănat amintiri despre volei dar am și vorbit despre viitoarele colaborări. Laun moment dat am fost la cumpărături, într-un Mall și mai multe persoane cu care m-am întâlnit întâmplător mi-au spus că eram minunată pe teren și că nu mă vor putea uita niciodată. Efectiv, am rămas fără replică. Vă dați seama că au trecut 24 de ani de la acele momente când eu jucam în Brazilia, iar oamenii nu m-au uitat…Incredibil! Una dintre persoanele care m-a oprit pentru o fotografie mi-a arătat o fotografie făcută împreună cu mine acum 24 de ani. E fără cuvinte”, a mai spus Cristina Pîrv.

Și-a sărbătorit mama!

Cristina a revenit în țară pentru a fi alături de mama ei care a împlinit vârsta de 82 de ani. „Sunt atât de fericită să fiu lângă ea. Am fost câțiva prieteni apropiați care am serbat-o. A fost foarte frumos și emoționant, în egală măsură”, a adăugat ea.

Patrick joacă fotbal iar Nicoll vrea să devină studentă la Universitatea de Sport

Ambii copii ai Cristinei sunt stabiliți în Brazilia.

Băiatul joacă fotbal la echipa Athletico Paranaense în vreme ce fata este implicată în zona de influenceri. „Acum este foarte decisă să meargă la facultate. Vrea să urmeze cursurile universității de sport din Sao Paolo”, a mai precizat Cristina