Xi Jinping și Luiz Inácio Lula da Silva au vorbit la telefon și au convenit să consolideze relațiile dintre China și Brazilia, într-un context global descris de Beijing drept „turbulent”.
Xi Jinping promite sprijin Braziliei într-un context internațional „turbulent”
Iulian Moşneagu
23 ian. 2026, 11:23, Știri externe

Xi Jinping l-a asigurat vineri pe omologul său brazilian că China va sprijini cea mai mare economie din America Latină și țările din Sudul Global, a transmis agenția de presă Xinhua, citată de Reuters.

China și Brazilia ar trebui să protejeze interesele comune ale Sudului Global și să apere împreună rolul Organizației Națiunilor Unite în „actuala situație internațională turbulentă”, a adăugat Xi.

Discuția telefonică a avut loc într-un context în care administrația Trump remodelează geopolitica globală.

Declarațiile lui Xi reflectă eforturile Chinei de a se prezenta drept o alternativă stabilă la Statele Unite, un mesaj care câștigă tracțiune în rândul țărilor ce caută să se protejeze de volatilitatea politicii americane.

Beijingul consideră Brazilia un partener-cheie, în condițiile în care SUA încearcă să contracareze influența Chinei în America Latină, pe fondul escaladării tensiunilor în regiune după ce armata americană l-a capturat pe președintele venezuelean Nicolás Maduro pentru a fi judecat în Statele Unite sub acuzații de trafic de droguri.

