Prima pagină » Știrile zilei » Taiwan anunță că Statele Unite nu au propus realizarea unui transfer de arme către Orientul Mijlociu

Taiwan anunță că Statele Unite nu au propus realizarea unui transfer de arme către Orientul Mijlociu

Wellington Koo, ministrul Apărării din Taiwan, a anunțat marți că Statele Unite nu au cerut Taiwanului transferul de armament american de pe insulă spre Orientul Mijlociu. în contextul discuțiilor privind posibila redistribuire a unor sisteme Patriot pentru războiul din Orient, notează Reuters.
Taiwan anunță că Statele Unite nu au propus realizarea unui transfer de arme către Orientul Mijlociu
Sursa foto: Hepta
Radu Mocanu
10 mart. 2026, 05:55, Știri externe

„Până acum, pe fondul războiului dintre SUA și Iran, nu ne-au (nr.r SUA) contactat în legătură cu utilizarea vreunui echipament”, a declarat Koo în fața parlamentarilor, în contextul discuțiilor privind o posibilă relocare a unor sisteme americane Patriot din Coreea de Sud către Orientul Mijlociu. 

Potrivit Reuters, minitrul sud-coreean de Externe, Cho Hyun, a declarat anterior că armatele celor două state analizează această posibilitate, în contextul conflictului cu Iran. 

Legat de acest demers, președintele Lee Jae Myung a punctat că nu se poate opune cererilor venite de la Washington: „Se pare că există recent o controversă cu privire la transportul în afara țării de către forțele americane din Coreea al unor arme, cum ar fi baterii de artilerie și arme de apărare aeriană”. 

Ministrul de la Taipei a mai precizat că un transfer de armament s-ar realiza după ce SUA ar formula o cerere oficială, punctând că ei ar fi responsabili de transportul armamentului.  

Recomandarea video

VIDEO Ce prețuri sunt la benzină și motorină în România, pe județe, în ziua în care barilul a depășit pragul psihologic de 100 dolari
G4Media
Zodia dublu-ghinionistă în martie 2026. Mihai Voropchievici anunță mari probleme pe plan profesional, dar și în familie
Gandul
Zodiile cu noroc uriaș de bani în săptămâna 9-15 martie. Belșugul bate la ușă
Cancan
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport
Procesul sutelor de mii de tone de animale îngropate ilegal pe malul Dunării a ajuns la final: după 39 de termene de judecată faptele s-au prescris
Libertatea
Semnele care arată că o persoană face vrăji. Părintele Ilarion Argatu avertizează! Cum se pot apăra credincioșii
CSID
Noul Cod Rutier 2026: Este legal să faci stânga în sensul giratoriu de pe banda din dreapta?
Promotor