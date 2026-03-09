Prima pagină » Știri externe » Japonia lansează rachete cu rază lungă: pot ajunge în China continentală

Japonia lansează rachete cu rază lungă: pot ajunge în China continentală

Japonia desfășoară primul lot de rachete cu rază lungă de acțiune dezvoltate intern. Lansatoarele au ajuns luni într-o tabără militară din Kumamoto, în contextul escaladării tensiunilor regionale.
Andreea Tobias
09 mart. 2026, 07:13, Știri externe

Vehiculele armatei au sosit după miezul nopții, într-o misiune secretă, conform AP.

Rachetele terestre-navale de tip 12 modernizate vor fi desfășurate la tabăra Kengun, din prefectura Kumamoto.

Secretarul șef al cabinetului, Minoru Kihara, a confirmat desfășurarea fără a oferi detalii suplimentare.

Racheta modernizată, produsă de Mitsubishi Heavy Industries, are o rază de acțiune de 1.000 de kilometri. Față de modelul original, cu rază de 200 km, extinderea este semnificativă. Astfel, racheta poate ajunge în China continentală.

Proteste față de lipsa de transparență

Zeci de locuitori s-au adunat în fața taberei, scandând împotriva desfășurării. Au ținut pancarte și au cerut oprirea programului.

Guvernatorul Kumamoto, Takashi Kimura, a criticat lipsa de informare. „Prefectura nu a fost niciodată informată. Este extrem de dezamăgitor că am aflat din relatările mass-media”, a declarat acesta.

Oponenții avertizează că desfășurarea rachetelor escaladează tensiunile. Aceștia susțin că bazele devin astfel ținte ale unor potențiale atacuri.

Japonia își accelerează consolidarea militară

Ministerul Apărării a devansat cu un an calendarul inițial de desfășurare. Motivul: tensiunile crescânde din jurul Taiwanului.

Japonia a desfășurat deja interceptori PAC-3 și rachete sol-aer pe insulele din sud-vest, inclusiv Okinawa, Ishigaki și Miyako. Până în 2031, rachete de rază medie vor fi amplasate și pe insula Yonaguni, cea mai vestică insulă japoneză.

Prim-ministrul Sanae Takaichi a declarat că o acțiune militară chineză împotriva Taiwanului ar putea justifica un răspuns militar japonez. Guvernul urmărește consolidarea armatei cu drone și rachete cu rază lungă de acțiune.

Japonia intenționează, de asemenea, să elimine restricțiile privind exportul de arme letale în săptămânile următoare.

