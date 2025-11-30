Cristina Pîrv, la Gala Mari Sportivi Prosport: „2025 a fost un an cu foarte mulți kilometri. Mă simt mândră că pot să reprezint încă sportul românesc”

Legendara sportivă este acum ambasador al Confederației Europene de Volei, dar și al federației internaționale. Participă la toate întrecerile importante.

Ce declarații a făcut Cristina Pîrv la Gala Mari Sportivi 2025

De asemenea, deține o academie de volei care-i poartă numele și promite să trimită multe jucătoare loturilor naționale.

„2025 a fost un an cu foarte mulți kilometri. Cred că am făcut vreo 80.000, poate 100.000 de kilometri. Bineînțeles, reprezentând sportul și sportul românesc.

Și, mă simt foarte bucuroasă și mândră că pot să reprezint încă sportul românesc și la nivel internațional, nu numai la nivel național.

Cred că vreau să termin acum anul bine, să mă odihnesc puțin. Și pe 2026, clar, vreau să dăm măcar două, trei jucătoare la echipa națională a României. Chiar au fost propuse și mă bucur foarte mult. Și, bineînțeles, să creștem cât mai multe jucătoare și să vină cât mai mulți copii și tineri la sport.

Comparația mea cu Hagi e simplă. Întotdeauna m-am oglindit în el, pentru că el este o somitate aici la noi, la noi în România și la nivel internațional. Și, e clar că trebuie să ne uităm la cei mai buni. Mă bucur că am putut să iau puțin exemple.

E clar că avem ceva în comun, pentru că avem, cred, aceeași mentalitate. Și mentalitatea care tu ți-o creezi în fotbal, sigur, o folosim și la volei.

Ce performanțe a realizat Cristina Pîrv în calitate de sportivă

(Ai jucat multe sezoane în Italia și în Brazilia. Care e numele românesc care s-a auzit cel mai mult, în afară de Cristina Pîrv, evident?)

Aoleu, în Brazilia nu cred că s-a auzit de altcineva român. În Italia mai sunt jucătoare care au mai jucat. A fost și Carmen Țurlea, care a jucat, o jucătoare foarte bună. Acum este Ungureanu, care joacă în Italia. Și mai sunt câteva care vin încet, încet”, a declarat Cristina Pîrv, pentru ProSport.

Cristina Pîrv este cea mai valoroasă jucătoare de volei din istoria acestui sport pentru România. A jucat la Dinamo, echipă cu care a câștigat două titluri naționale, a fost multiplă campioană în cele mai puternice ligi mondiale, respectiv Italia și Brazilia, căpitan al echipei naționale, echipă în cadrul căreia a evoluat încă de la vârsta de 14 ani. Este speaker, antreprenor și antrenor de volei, trăiește la Cluj și are doi copii.