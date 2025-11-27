Mitică Dragomir face praf Legea Novak: O tâmpenie fără precedent în fotbalul românesc

Invitat să-și exprime punctul de vedere despre Legea Novak , Dragomir, a recunoscut pentru ProSport că, la început, a privit cu optimism propunerea legislativă. Totuși, după o analiză aprofundată a formei finale, opinia sa s-a schimbat radical, numind conținutul legii un nonsens.

„Eu o tâmpenie mai mare nu am văzut. Până am citit legea, am fost de acord, am crezut că schimbă ceva, nu asta. Când am citit modificările, mi-am dat seama că au pus multe tâmpenii”, a declarat fostul șef al LPF.

Ce prevede concret Legea Novak și impactul său viitor

Adoptată pe 19 noiembrie 2025, noua reglementare constrânge cluburile din toate eșaloanele fotbalistice să mențină în permanență, pe durata partidelor, un procent de cel puțin 40% jucători de naționalitate română. Practic, acest lucru se traduce prin alinierea la start a cel puțin cinci fotbaliști autohtoni.

Nerespectarea acestei cote vine la pachet cu sancțiuni financiare draconice, cu amenzi cuprinse între 500.000 și un miliard de lei. Un aspect îngrijorător este ambiguitatea textului de lege, care nu clarifică dacă aceste penalități se aplică pentru fiecare meci în parte sau cumulat, la finalul sezonului, lăsând loc unor interpretări riscante.

Impactul direct se va resimți la nivelul Superligii. Acolo, mai multe cluburi vor fi nevoite să opereze modificări de anvergură în componența loturilor. Echipele cu o pondere ridicată de fotbaliști străini, precum CFR Cluj, Csikszereda Miercurea Ciuc sau FC Botoșani, se confruntă cu necesitatea de a-și reconfigura complet strategia de transferuri și management sportiv pentru a se conforma noilor reguli.

Un val de contestații în lumea fotbalului

Poziția tranșantă a lui Mitică Dragomir se alătură unui cor tot mai numeros de critici din partea oamenilor de sport. Deși promotorii legii susțin că măsura va revitaliza talentul autohton, o mare parte a specialiștilor consideră că impunerea unei cote artificiale nu este o soluție sustenabilă. Astfel există riscul să scadă competitivitatea echipelor românești în confruntările europene.