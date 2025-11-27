Inter pierde cu Atletico Madrid. Chivu: Planul nostru nu a funcționat

„Aveam un plan de joc, dar nu a funcționat. Am reacționat cu furie și calitate, în opinia mea, dar nu am reușit să apărăm rezultatul până la final. Această înfrângere poate fi dureroasă; este a doua la rând, nu am câștigat nimic și suntem conștienți de toate acestea. Trebuie să devenim mai agresivi și să înțelegem momentele jocului”, a spus Chivu, citat de Gazzeta dello Sport.

Românul a spus că nu poate da vina pe nimeni pentru eșec.

„În repriza a doua au intrat jucători noi, dar, în ciuda acestui fapt, am încercat să obținem mai mult din meci. Jucătorii noi ar fi putut face mai mult în ceea ce privește controlul mingii, oferindu-ne un plus. Vom analiza totul. Derby-ul ne-a epuizat. Nu pot da vina pe nimeni”, a declarat Cristi Chivu.

Atletico Madrid-Inter, în Liga Campionilor, s-a încheiat 2-1. Golurile au fost marcate de Alvarez în minutul 9 și Gimenez în minutul 90+3 pentru madrileni și de Zielinski în minutul 54 pentru Inter.