Judo pe zăpadă. Alina Dumitru și-a dus copiii pe care-i antrenează într-un cantonament montan de neuitat

De patru ani, Alina Dumitru, campioană olimpică la judo, acum antrenoare la clubul Steaua, obișnuiește să meargă împreună cu copiii pe care-i pregătește pentru marea performanță, într-un cantonament montan. Locul ales pentru acest cantonament este Rânca.

„De fiecare dată când mergem în acest cantonament copiii se simt excelent. Condițiile de cazare și masă sunt excelente. Nu mai spun că și partea de pregătire fizică le prinde foarte bine. Am făcut chiar niște procedee de judo în zăpadă. Am făcut alergări pentru menținerea condiției fizice. Cele cinci zile petrecute acolo au fost foarte bune pentru ei”, a precizat Alina Dumitru.

„Bătălie” pe oala cu ceai de la doamna Lili

După fiecare antrenament în zăpadă, fie că era vorba de alergare sau de judo, roșii în obraji, toți judoka reveneau în cabană, dând năvală la oala cu ceai fierbinte pregătită de doamna Lili, mama unuia dintre sportivi.

„Beau și câte doua căni. Adevărul e că dânsa pregătește un ceai cum nu am băut niciodată. Folosește un mix de plante și fructe foarte aromate și sănătoase, totodată”, a mai precizat fosta mare campioană olimpică.

Vin competițiile importante!

Abia reveniți acasă, judoka antrenați de Alina Dumitru se pregătesc deja de primele competiții ale anului 2026.

„Am mulți sportivi care vor participa la Campionatele Naționale under 18. Ne-am propus ca și obiective cucerirea de medalii. Până la urmă munca mea și a lor se regăsește în medalii. Asta este oglinda noastră”, a încheiat Alina Dumitru.