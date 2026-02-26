Europa League și Conference League play-off. S-a stabilit primele echipe calificate în optimi

Ferencváros a trecut de Ludogorets Razgrad cu 2-0 pe teren propriu și a obținut calificarea în faza următoare din Europa League, după ce în tur bulgarii câștigaseră cu 2-1.

Deși a pierdut cu 0-1 pe teren propriu în fața lui Celtic FC, VfB Stuttgart merge mai departe grație avantajului obținut în tur, când a câștigat cu 4-1.

Alte două meciuri din Europa League – FC Viktoria Plzeň – Panathinaikos FC, scor 1-1, și Steaua Roșie Belgrad – Lille OSC, scor 0-1 – au intrat în prelungiri.

Panathinaikos s-a calificat în optimi, după 4-3 la lovituri de departajare.

Lille s-a calificat, de asemenea, după ce a marcat în prelungiri, câștigând manșa retur cu 2-0.

În play-off-ul Conference League s-au înregistrat mai multe rezultate spectaculoase.

NK Celje a învins-o pe FC Drita cu 3-2, scor identic cu acela din manșa tur.

HNK Rijeka a trecut cu 3-1 de AC Omonia și a avansat în optimi cu scorul general de 4-1.

Samsunspor s-a impus categoric, 4-0, în fața lui KF Shkëndija, după victoria cu 1-0 din tur.

Partida ACF Fiorentina – Jagiellonia Białystok, scor 0-3, a intrat în prelungiri.

Fiorentina a obținut calificarea, în cele din urmă, după 2-4, scor final după prelungiri.