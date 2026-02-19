Prima pagină » Sport » Duel românesc în UEFA Europa League: Răzvan Lucescu vs Ionuț Radu, la Salonic

Duel românesc în UEFA Europa League: Răzvan Lucescu vs Ionuț Radu, la Salonic

Un duel românesc va avea loc joi seară, la Salonic (Grecia), în play-off-ul UEFA Europa League, unde PAOK FC, echipă antrenată de Răzvan Lucescu, primește vizita formației spaniole RC Celta de Vigo, la care evoluează portarul român Ionuț Radu.
Foto: Konstantinos Tsakalidis / Anadolu/ABACAPRESS.COM
Petre Apostol
19 feb. 2026, 07:55, Sport

Partida de pe stadionul Toumba contează pentru prima manșă a play-off-ului. Cele două echipe s-au mai întâlnit în faza principală a competiției din acest sezon, când spaniolii s-au impus cu 3-1 pe teren propriu.

PAOK mizează pe avantajul terenului propriu, unde are un parcurs solid în cupele europene.

Grecii nu au pierdut în precedentele șapte meciuri disputate acasă împotriva echipelor din Spania (4 victorii, 3 remize) și au primit un singur gol în ultimele șase partide europene pe teren propriu.

Înaintea confruntării, Răzvan Lucescu a spus că echipa sa trebuie să arate determinare maximă pentru a obține un rezultat favorabil.

„Acum avem mai multă încredere și o mentalitate mai bună. Celta a urcat în clasament în Spania, va fi un meci dificil pentru ambele echipe. Trebuie să fim atenți la fiecare detaliu. Fiecare jucător trebuie să arate că poate face față”, a declarat tehnicianul român, într-o conferință de presă.

Ionuț Radu

De cealaltă parte, Celta traversează un sezon solid în La Liga și este considerată de mulți specialiști drept una dintre candidatele la câștigarea trofeului. Cu internaționalul român Ionuț Radu titular, Celta ocupă locul 7 în campionatul Spaniei.

Antrenorul Claudio Giráldez a declarat, la rândul său, că dubla manșă rămâne deschisă, în ciuda victoriei echipei sale din faza principală.

Manșa retur este programată pe 26 februarie, în Spania, iar învingătoarea va obține calificarea în optimile de finală ale competiției.

Tot joi seară, mai sunt programate următoarele meciuri în play-off-ul din Europa League:

Ora 19:45

GNK Dinamo Zagreb – KRC Genk

SK Brann – Bologna FC 1909

Fenerbahçe SK – Nottingham Forest FC

Ora 22:00

PFC Ludogorets Razgrad – Ferencvárosi TC

Panathinaikos FC – FC Viktoria Plzeň

LOSC Lille – FK Crvena zvezda

Celtic FC – VfB Stuttgart

