Lyon – PAOK 4-2, meci umbrit de tragedia din România: omagiu pentru suporterii greci morți în accidentul din Timiș

Meci spectaculos, cu răsturnări de scor și două eliminări

PAOK, echipă antrenată de românul Răzvan Lucescu, a deschis scorul prin Georgios Giakoumakis (min. 20), însă Lyon a egalat prin Himbert (min. 34). Finalul primei reprize a adus un moment-cheie: Konstantelias a primit al doilea cartonaș galben și a fost eliminat (min. 41), iar grecii au rămas în zece.

După pauză, lyonezii au profitat de superioritatea numerică și au trecut în avantaj prin Merah (min. 55), dar PAOK a revenit la 2-2 după golul lui Meïté, cu o lovitură de cap la un corner (min. 67). Finalul a fost însă al francezilor: Karabec a ratat un penalty (min. 83), apoi a marcat pentru 3-2 (min. 87), iar Alejandro Gomes a închis tabela în prelungiri (90+3), pentru 4-2.

Răzvan Lucescu a fost eliminat de arbitru în minutul 82, în urma protestelor; presa a relatat că tehnicianul ar fi aruncat și o sticlă pe teren.

Lyon termină pe 1; PAOK merge în play-off

Succesul o duce pe Lyon pe primul loc în clasamentul fazei ligii și, implicit, la calificarea directă în optimile competiției.

De cealaltă parte, PAOK încheie pe locul 17, cu 12 puncte, și va juca în play-off-ul pentru optimile Europa League.

Context: accidentul din Timiș care a îndoliat clubul PAOK

Tragedia a avut loc marți, 27 ianuarie 2026, pe DN6–E70, în județul Timiș, în zona Lugojului. Un microbuz cu suporteri ai lui PAOK, care venea din Grecia și se îndrepta spre Franța pentru meciul cu Lyon, a fost implicat într-un accident grav; șapte persoane au murit, iar alți trei suporteri au fost răniți.

Conform rezultatelor toxicologice prezentate public, șoferul microbuzului consumase alcool, cannabis și cocaină; ancheta este în desfășurare.

În urma tragediei, PAOK a cerut UEFA amânarea partidei, însă solicitarea a fost respinsă, iar clubul și Lyon au anunțat că vor organiza un moment de reculegere înaintea jocului.