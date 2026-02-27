Tabloul optimilor de finală din Europa League și Conference League. Patru români rămași în competiție

În UEFA Europa League, echpa românului Ionuț Radu, Celta Vigo, va înfrunta în optimile de finală formația franceză Olympique Lyon.

Formația din La Liga a ajuns în această fază după ce a trecut în play-off de PAOK Salonic, echipa pregătită de Răzvan Lucescu.

O altă confruntare atractivă se va disputa în Italia, între Bologna FC și AS Roma. Totodată, Lille OSC, care a eliminat-o în play-off pe Steaua Roșie Belgrad, va întâlni principala favorită la trofeu, Aston Villa.

Pe lista duelurilor tari se mai află confruntarea dintre VfB Stuttgart și FC Porto. Nottingham Forest va da piept cu FC Midtjylland, după ce danezii s-au impus pe „City Ground” în faza grupei.

Programul optimilor Europa League:

KRC Genk – SC Freiburg

Bologna – AS Roma

Ferencvárosi TC – SC Braga

Stuttgart – Porto

Panathinaikos FC – Real Betis

Nottingham Forest – Midtjylland

Celta Vigo – Lyon

Lille – Aston Villa

Tragerea la sorți a fost efectuată de fostul internațional portughez Maniche, câștigător al Cupei UEFA în 2003 cu FC Porto.

În faza optimilor, echipele clasate în top 8 în grupă vor disputa manșa retur pe teren propriu.

Programul fazelor superioare – Europa League:

Optimi: 12 martie / 19 martie

Sferturi: 9 aprilie / 16 aprilie

Semifinale: 30 aprilie / 7 mai

Finala: 20 mai, la Istanbul (Turcia)

UEFA Conference League: trei români în cursa pentru trofeu

Tot la Nyon a avut loc și tragerea la sorți pentru optimile Conference League.

Rayo Vallecano, echipa lui Andrei Rațiu, va înfrunta formația turcă Samsunspor. AEK Atena, cu Răzvan Marin în lot, va juca împotriva slovenilor de la NK Celje. Iar Raków Częstochowa, echipă la care evoluează Bogdan Racovițan, va avea o misiune dificilă contra italienilor de la ACF Fiorentina.

Meciurile din optimile Conference League:

AEK Larnaca – Crystal Palace

1. FSV Mainz 05 – SK Sigma Olomouc

Șahtior Donețk – Lech Poznań

Rayo Vallecano – Samsunspor

Sparta Praga – AZ Alkmaar

Celje – AEK Atena

HNK Rijeka – RC Strasbourg

Fiorentina – Raków Częstochowa

Tragerea la sorți a fost efectuată de portarul portughez Rui Patrício, câștigător al trofeului Conference League în 2022, cu AS Roma.

Programul fazelor superioare – Conference League:

Optimi: 12 / 19 martie

Sferturi: 9 / 16 aprilie

Semifinale: 30 aprilie / 7 mai

Finala: 27 mai, la Leipzig (Germania).