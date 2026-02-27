Tragerea la sorți a optimilor Champions League: Real Madrid – Man City și Newcastle – Barcelona, capetele de afiș. Tabloul complet „Road to Budapest 26”

Paris – Chelsea
Galatasaray – Liverpool
Real Madrid – Manchester City
Atalanta – Bayern München
Newcastle – Barcelona
Atleti – Tottenham
Bodø/Glimt – Sporting CP
Leverkusen – Arsenal
Returul se joacă pe terenul echipei menționate a doua în fiecare dublă.
Câștigătoarea Paris/Chelsea vs câștigătoarea Galatasaray/Liverpool
Câștigătoarea Real Madrid/Man City vs câșigătoarea Atalanta/Bayern
Câștigătoarea Newcastle/Barcelona vs câștigătoarea Atleti/Tottenham
Câștigătoarea Bodø/Glimt/Sporting vs câștigătoarea Leverkusen/Arsenal
Optimi de finală
Tur: 10–11 martie 2026
Retur: 17–18 martie 2026
Sferturi de finală
Tur: 7–8 aprilie 2026
Retur: 14–15 aprilie 2026
Semifinale
Tur: 28–29 aprilie 2026
Retur: 5–6 mai 2026
Finala
30 mai 2026, Budapesta (Puskás Aréna)