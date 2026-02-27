Prima pagină » Alegeri Parlamentare 2008 » Tragerea la sorți a optimilor Champions League: Real Madrid – Man City și Newcastle – Barcelona, capetele de afiș. Tabloul complet „Road to Budapest 26”

Tragerea la sorți a optimilor Champions League: Real Madrid – Man City și Newcastle – Barcelona, capetele de afiș. Tabloul complet „Road to Budapest 26”

Tragerea la sorți pentru optimile de finală ale UEFA Champions League a conturat un tablou spectaculos pe drumul către finala de la Budapesta (2026), cu două dueluri care sar imediat în ochi: Real Madrid – Manchester City și Newcastle – Barcelona.
Tragerea la sorți a optimilor Champions League: Real Madrid – Man City și Newcastle – Barcelona, capetele de afiș. Tabloul complet „Road to Budapest 26”
Gabriel Negreanu
27 feb. 2026, 13:25, Sport

Optimile de finală (Round of 16)

  • Paris – Chelsea

  • Galatasaray – Liverpool

  • Real Madrid – Manchester City

  • Atalanta – Bayern München

  • Newcastle – Barcelona

  • Atleti – Tottenham

  • Bodø/Glimt – Sporting CP

  • Leverkusen – Arsenal

Returul se joacă pe terenul echipei menționate a doua în fiecare dublă.

Sferturi de finală (posibile confruntări, în funcție de calificări)

  • Câștigătoarea Paris/Chelsea vs câștigătoarea Galatasaray/Liverpool

  • Câștigătoarea Real Madrid/Man City vs câșigătoarea Atalanta/Bayern

  • Câștigătoarea Newcastle/Barcelona vs câștigătoarea Atleti/Tottenham

  • Câștigătoarea Bodø/Glimt/Sporting vs câștigătoarea Leverkusen/Arsenal

Program faze eliminatorii UCL (Road to Budapest 26)

  • Optimi de finală

    • Tur: 10–11 martie 2026

    • Retur: 17–18 martie 2026

  • Sferturi de finală

    • Tur: 7–8 aprilie 2026

    • Retur: 14–15 aprilie 2026

  • Semifinale

    • Tur: 28–29 aprilie 2026

    • Retur: 5–6 mai 2026

  • Finala

    • 30 mai 2026, Budapesta (Puskás Aréna)

Recomandarea video

EXCLUSIV Un flagrant ratat. Un episod mai puțin cunoscut din cariera lui Viorel Salvador Caragea, numit administrator special la uzina de armament Sadu
G4Media
Nicușor Dan, SUSPENDAT!? „Dosarul penal îl face instant șantajabil”
Gandul
Nicole, fosta concurentă de la Vocea, a murit la doar 19 ani. Și-a găsit sfârșitul în mod tragic
Cancan
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la vedere
Prosport
Nicușor Constantinescu cere să iasă din închisoare timp de trei luni pentru a-și trata boala ajunsă în stadiu avansat. Avocat: „Orice zi care trece s-ar putea să conducă spre un deznodământ nefericit”
Libertatea
Trei zodii care dau lovitura și atrag banii ca un magnet în luna martie
CSID
Arhimandritul Metodie, condamnat definitiv după ce a băut „un litru de vin” și a urcat la volan. Ce pedeapsă a primit
Promotor