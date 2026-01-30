Duel românesc în playoff-ul pentru optimile UEFA Europa League

Opt echipe s-au calificat direct în optimile de finală: Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Betis, Porto, Braga, Freiburg și AS Roma. Singura reprezentantă a României din competiție, FCSB, a fost eliminată, după ce s-a clasat pe locul 27.

Echipele clasate pe locurile 9-24 vor lupta în playoff pentru celelalte opt locuri disponibile din optimi.

PAOK (locul 17) va juca turul pe teren propriu, urmând ca returul să aibă loc în Spania, pe terenul celor de la Celta Vigo (locul 16).

De asemenea, România mai are un reprezentat la o echipă calificată în playoff. Marius Corbu, recent transferat la Ferencváros (locul 12), va înfrunta formația bulgară Ludogorets.

Meciurile din play-off-ul Europa League:

Dinamo Zagreb – Genk

SK Brann – Bologna

Ludogorets – Ferencváros

Celtic – Stuttgart

Panathinaikos – Viktoria Plzen

Fenerbahce – Nottingham Forest

PAOK – Celta Vigo

Lille – Steaua Roșie Belgrad

Meciurile se vor disputa în dublă manșă, tur-retur. Formațiile clasate pe locurile 9–16 sunt capi de serie și vor disputa returul pe teren propriu.

Manșa tur este programată pe 19 februarie, iar returul pe 26 februarie.

Au părăsit competiția: Young Boys, Sturm Graz, FCSB, Go Ahead Eagles, Feyenoord, Basel, Salzburg, Rangers, Nice, Utrecht, Malmo și Maccabi Tel Aviv.

Finala Europa League este programată pe 20 mai, pe stadionul celor de la Beșiktaș, la Istanbul.