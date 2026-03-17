Cristian Chivu, suspendat o etapă după eliminarea din meciul Inter – Atalanta

Cristian Chivu, antrenorul echipei Inter Milano, a primit marți o suspendare de o etapă în urma eliminării din partida cu Atalanta, încheiată 1-1, din etapa a 29-a a Serie A, disputată sâmbătă.
Foto: Tiziano Ballabio
Petre Apostol
17 mart. 2026, 19:16, Sport

Incidentul pentru care a fost eliminat Cristian Chivu a avut loc în minutul 83, când Atalanta a marcat, iar gazdele au reclamat un posibil fault în atac.

Nemulțumit de decizia inițială, Chivu a intrat pe teren pentru a protesta și a primit un avertisment. După confirmarea golului de către VAR, antrenorul român și-a continuat protestele, iar arbitrul Gianluca Manganiello i-a arătat cartonașul roșu.

Reprezentanții de la Inter au cerut un fault în atac la Dumfries, înainte de golul lui Krstovic, după ce Sulemana l-a împins pe jucătorul milanez în marginea careului.

Cei de la Inter au mai reclamat în acel meci o altă decizie a arbitrului Manganiello, după ce Chivu a fost eliminat. Într-o fază ulterioară, Giorgio Scalvini l-a lovit pe Davide Frattesi în picior în careul Atalantei. Însă, Manganiello nu a văzut contactul, iar VAR a considerat că nu este necesară o revizuire a fazei.

Incidentul de acum marchează prima eliminare a lui Chivu de când a preluat Inter. Precedenta eliminare a antrenorului român se petrecuse în mai 2025, când se afla pe banca Parmei, la finalul meciului cu Napoli (0-0) de pe „Ennio Tardini”, în penultima etapă a sezonului precedent.

Conform deciziei Ligii italiene, Cristi Chivu va sta pe margine la meciul cu Fiorentina, programat pe 22 martie, de la ora 21:45. Inter va fi condus de secundul Aleksandar Kolarov.

