Cristian Chivu, aproape campion al Italiei. Ce mai are de făcut pentru Scudetto

Inter Milano este la un pas de cucerirea trofeului în Serie A. Vineri, fotbaliștii pregătiți de Chivu au învins pe teren propriu, scor 3-0, formația Cagliari.

Apoi sâmbătă, Inter a fost ajutată de un eșec al principalei urmăritoare, Napoli. Aceasta a pierdut pe teren propriu partida cu Lazio, scor 0-2, și a rămas la 12 puncte în urma lui Inter. Pe locul 3 se află AC Milan, la o distanță de 15 puncte, dar și o partidă în plus de disputat.

Până la finalul campionatului italian mai sunt cinci etape. Ca urmare, în joc mai sunt puse 15 puncte astfel încât Inter mai are nevoie de o victorie și de un rezultat de egalitate pentru a fi campioană din punct de vedere matematic.

De asemenea, Inter poate ieși campioană înainte de finalul campionatului dacă Napoli și AC Milan nu câștigă toate partidele pe care le mai au de disputat.

Etapa viitoare Inter va juca în deplasare cu Torino, Napoli va juca e teren propriu cu Cremonese, iar AC Milan va juca, tot acasă, cu Juventus.