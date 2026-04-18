Cristian Chivu, aproape campion al Italiei. Ce mai are de făcut pentru Scudetto

Românul Cristian Chivu este foarte aproape de a deveni campion al Italiei. Cu cinci etape înainte de finalul Seria A, Inter Milano, echipa antrenată de român este pe primul loc cu o diferență foarte mare. Rezultatele din weekend o ajută foarte mult pe Inter.
23 November 2025, Italy, Milan: Inter Milan head coach Cristian Chivu gestures on the touchline during the Italian Serie A soccer match between Inter Milan and AC Milan at the San Siro Stadium. Photo: -/LaPresse via ZUMA Press/dpa
Petru Mazilu
18 apr. 2026, 21:28, Sport

Inter Milano este la un pas de cucerirea trofeului în Serie A. Vineri, fotbaliștii pregătiți de Chivu au învins pe teren propriu, scor 3-0, formația Cagliari.

Apoi sâmbătă, Inter a fost ajutată de un eșec al principalei urmăritoare, Napoli. Aceasta a pierdut pe teren propriu partida cu Lazio, scor 0-2, și a rămas la 12 puncte în urma lui Inter. Pe locul 3 se află AC Milan, la o distanță de 15 puncte, dar și o partidă în plus de disputat.

Până la finalul campionatului italian mai sunt cinci etape. Ca urmare, în joc mai sunt puse 15 puncte astfel încât Inter mai are nevoie de o victorie și de un rezultat de egalitate pentru a fi campioană din punct de vedere matematic.

De asemenea, Inter poate ieși campioană înainte de finalul campionatului dacă Napoli și AC Milan nu câștigă toate partidele pe care le mai au de disputat.

Etapa viitoare Inter va juca în deplasare cu Torino, Napoli va juca e teren propriu cu Cremonese, iar AC Milan va juca, tot acasă, cu Juventus.

Recomandarea video

GALERIE FOTO | Festival de bășcălie la adresa PSD, după ce liderii partidului au postat pe rețele sociale afișe identice cu „Momentul Adevărului”
G4Media
Vlad Voiculescu, fost ministru al Sănătății, îi acuză pe Iohannis şi Cîţu că au falsificat numărul morților de COVID. Care ar fi fost motivul
Gandul
O nouă zi liberă pentru români! Odată adoptată, va deveni a 18-a zi nelucrătoare
Cancan
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport
Italienii au cumpărat, cu 26 de milioane de euro, 90 de autobuze Otokar prin PNRR, dar unele dintre ele sunt prea lungi pentru a fi folosite în orașe
Libertatea
Ecuația cafelei la ibric: Câte lingurițe de cafea se pun la fiecare 100 ml de apă, pentru o aromă perfectă?
CSID
Cum a reușit o chelnăriță din SUA să cumpere în 8 zile 7 mașini de lux și 3 motociclete cu o simplă declarație
Promotor