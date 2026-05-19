Prima pagină » Sport » Lautaro Martínez, declarații despre Inter și Chivu: L-am sunat imediat. Nu aveam dubii

Lautaro Martínez, declarații despre Inter și Chivu: L-am sunat imediat. Nu aveam dubii

Căpitanul lui Inter Milano, Lautaro Martínez, a declarat că nu a avut „nicio îndoială” că antrenorul român Cristian Chivu va reuși la clubul milanez, subliniind impactul imediat al tehnicianului român asupra vestiarului echipei.
Lautaro Martínez, declarații despre Inter și Chivu: L-am sunat imediat. Nu aveam dubii
sursă foto: LaPresse via ZUMA Press/dpa
Petre Apostol
19 mai 2026, 04:21, Sport
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Căpitanul nerazzurrilor a spus că a avut încredere totală în fostul internațional român încă din momentul în care a fost anunțat ca antrenor. „L-am sunat imediat. Nu aveam dubii că se va descurca foarte bine. Îl cunoșteam din antrenamentele de la Appiano, din meciurile cu Primavera. Părea predestinat”, a declarat Lautaro, într-un interviu publicat marți de Gazzetta dello Sport.

Lautaro spune că echipa avea nevoie de o resetare mentală după eliminarea din Cupa Mondială a Cluburilor.

„Aveam nevoie de altă energie. Chivu ne‑a dat o mână de ajutor, aducând aer nou. Fără să îi iau nimic din meritele lui Simone (n.r. – Inzaghi, fostul antrenor), care ne‑a făcut să trăim patru ani minunați”, a adăugat Lautaro.

Liderul Interului și viitorul

În prezent, Lautaro spune că se simte în cea mai bună formă a carierei și că Inter a devenit „acasă”.

„Dacă nu mă dau afară, aș vrea să rămân aici. Dar în fotbal nu știi niciodată. Cu familia suntem fericiți, avem și un restaurant, copiii merg la școală și au prietenii lor. Astăzi îmi este greu să mă imaginez în altă parte”, a spus căpitanul lui Inter.

Referindu-se la obiectivele personale, el a afirmat că nu este concentrat pe recorduri individuale, deși ar fi onorat să-l depășească pe Giuseppe Meazza, liderul marcatorilor din istoria clubului.

„Nici nu știu câte goluri am marcat. Știu doar că sunt al treilea în clasamentul all‑time al Interului și atât. Nu este ceva la care mă uit. Ar fi frumos, pentru că Meazza este Istoria, a lui Inter și a orașului Milano. Aș putea reuși, dar trebuie să încep din nou să bat penalty‑urile”, a spus el.

Recomandarea video

AUR propune în programul de guvernare cu care a mers la Cotroceni listarea la bursă a companiilor de stat
G4Media
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
GSP.ro
Diana Șoșoacă a felicitat-o pe Șefa de Protocol a Palatului Cotroceni, Delia Dinu, cea care are grijă de Nicușor Dan: „Dacă n-ați fi dumneavoastră…”
Gandul
Detaliul care răstoarnă ANCHETA în cazul lui Cristian Staicu, medicul anestezist găsit mort în apartamentul său
Cancan
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
Prosport
Ciprian Ciucu a dezvăluit întrebarea pusă de Nicușor Dan către PNL la consultări: I-am spus că e o variantă proastă. Era surprins și îngrijorat. Poate nu mai mergem
Libertatea
Gogoși din fasole. Sunt crocante la exterior și pufoase în interior. Rețeta e simplu de făcut!
CSID
Codul Rutier 2026: Trebuie să faci ITP la motocultor dacă circuli cu el pe drumurile publice?
Promotor
EXCLUSIV – DOCUMENTE | România, bună de plată cu 340 de milioane de lei, după ce Compania de Drumuri a pierdut un arbitraj cu italienii de la Pizzarotti pe Lotul 1 al Autostrăzii Sebeș – Turda
Economedia