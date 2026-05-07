Prima pagină » Sport » Cristian Chivu, întâlnire cu Papa Leon XIV. Delegația echipei Inter Milano, invitată la Vatican după adjudecarea titlului în Serie A

Cristian Chivu, întâlnire cu Papa Leon XIV. Delegația echipei Inter Milano, invitată la Vatican după adjudecarea titlului în Serie A

Cristian Chivu și delegația formației Inter Milan vor fi primiți sâmbătă, 9 mai, în audiență la Vatican de Papa Leon XIV, a anunțat clubul italian într-un comunicat oficial.
sursă foto: Isabella Bonotto / Anadolu/ABACAPRESS.COM
Petre Apostol
07 mai 2026, 10:42, Sport

Întâlnirea este programată la ora 11:00 și va avea loc cu ocazia deplasării echipei Inter la Roma, unde Chivu și co. vor disputa în aceeași zi partida cu Lazio, pe Stadio Olimpico, de la ora 19:00.

„Sâmbătă, 9 mai, o delegație a clubului va fi primită de Suveranul Pontif la Vatican. Un moment special pentru Inter, campioana Italiei: cu ocazia partidei din deplasare cu Lazio, o delegație a clubului va fi primită în audiență de Papa Leon al XIV-lea la Vatican”, se arată în comunicatul clubului.

Inter Milano și-a asigurat matematic titlul în Serie A, duminică, după succesul cu Parma, scor 2-0, din etapa a 35-a.

După triumful din Serie A, Inter Milano vizează și cucerirea Cupei Italiei. „Nerazzurrii” se vor confrunta cu Lazio în finală. Ultimul act este programat pe 13 mai, la Roma.

În cazul unei victorii, Chivu ar deveni primul reprezentant din fotbalul italian care reușește eventul, atât ca jucător, cât și ca antrenor.

