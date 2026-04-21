Interul lui Cristian Chivu, amical de gală contra echipei Manchester City la Hong Kong

Meciul va reprezenta o reeditare a finalei UEFA Champions League 2023, câștigată de englezi, și va conta pentru trofeul „Asahi Super Dry Trophy”.

Deși cele două echipe s-au întâlnit și în meciuri amicale în 2010 și 2011, confruntarea din Hong Kong va fi una dintre puținele dueluri directe din perioada recentă. După finala din 2023, cele două echipe s-au mai întâlnit în faza grupelor Champions League în 2024, pe terenul englezilor, dispută încheiată cu o remiză albă.

Partida este programată pentru 1 august și va avea loc pe noul stadion Kai Tak Stadium. Arena ultramodernă are 50.000 de locuri și este dotată cu acoperiș retractabil și sistem de climatizare, fiind concepută pentru a face față condițiilor climatice din metropola asiatică.

Evenimentul va reuni și echipele Chelsea FC și Juventus FC, care se vor întâlni pe 5 august.

Turneul face parte dintr-un program mai amplu de meciuri amicale organizate în Hong Kong, după ce în anii precedenți orașul a găzduit partide cu stadionul plin, confirmând interesul uriaș pentru fotbalul european în regiune.

Inter este lider în Serie A, cu un avans consistent în clasament și cu obiectivul de a cuceri al 21-lea titlu din istorie. În plus, echipa pregătită de Cristian Chivu joacă marți seară pentru calificarea în finala Coppa Italia, contra Como, după 0-0 în tur.

Manchester City revine în Hong Kong, după ce în 2019 a jucat într-un meci amical cu formația locală Kitchee, câștigat cu 6-1.