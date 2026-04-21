Interul lui Cristian Chivu, amical de gală contra echipei Manchester City la Hong Kong

Inter Milano, echipă pregătită de antrenorul român Cristian Chivu, va deschide turneul amical de vară „Hong Kong Football Festival” cu un meci de gală împotriva formației Manchester City, au anunțat marți organizatorii.
sursă foto: Hepta/Mediafax Foto
Petre Apostol
21 apr. 2026, 10:28, Sport

Meciul va reprezenta o reeditare a finalei UEFA Champions League 2023, câștigată de englezi, și va conta pentru trofeul „Asahi Super Dry Trophy”.

Deși cele două echipe s-au întâlnit și în meciuri amicale în 2010 și 2011, confruntarea din Hong Kong va fi una dintre puținele dueluri directe din perioada recentă. După finala din 2023, cele două echipe s-au mai întâlnit în faza grupelor Champions League în 2024, pe terenul englezilor, dispută încheiată cu o remiză albă.

Partida este programată pentru 1 august și va avea loc pe noul stadion Kai Tak Stadium. Arena ultramodernă are 50.000 de locuri și este dotată cu acoperiș retractabil și sistem de climatizare, fiind concepută pentru a face față condițiilor climatice din metropola asiatică.

Evenimentul va reuni și echipele Chelsea FC și Juventus FC, care se vor întâlni pe 5 august.

Turneul face parte dintr-un program mai amplu de meciuri amicale organizate în Hong Kong, după ce în anii precedenți orașul a găzduit partide cu stadionul plin, confirmând interesul uriaș pentru fotbalul european în regiune.

Inter este lider în Serie A, cu un avans consistent în clasament și cu obiectivul de a cuceri al 21-lea titlu din istorie. În plus, echipa pregătită de Cristian Chivu joacă marți seară pentru calificarea în finala Coppa Italia, contra Como, după 0-0 în tur.

Manchester City revine în Hong Kong, după ce în 2019 a jucat într-un meci amical cu formația locală Kitchee, câștigat cu 6-1.

Recomandarea video

SURSE | Marcel Ciolacu a închiriat un penthouse din zona Herăstrău, unde ar locui împreună cu Sorina Docuz
G4Media
Singura stradă din lume cu 3 sensuri de circulație. Care este al treilea sens?
Gandul
Marele absent de la cununia civilă a Andreei Bălan. Puțini se așteptau ca tocmai el să nu fie prezent
Cancan
FOTO. Teodora Stoica a atras toate privirile într-o ținută mulată
Prosport
Ce a cauzat creșterea uriașă de tensiune electrică după explozia de la CET Vest. Unii bucureșteni au măsurat și 275 de volți la revenirea curentului
Libertatea
Se mai poate mânca shaorma „cu de toate”, dacă a stat 24h în frigider? Când trebuie aruncată
CSID
Haos în trafic după explozia de la CET Vest. Semafoarele nu mai funcționează în intersecții importante din București
Promotor