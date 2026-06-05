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Cristian Chivu admite că s-a temut de demitere la Inter: „Clubul m-a susținut”

Antrenorul român Cristian Chivu a recunoscut că a traversat momente dificile în timpul sezonului la campioana Italiei, Inter Milano, și că s-a temut, pentru scurt timp, că și-ar putea pierde postul după înfrângerile cu Udinese și Juventus.
Cristian Chivu admite că s-a temut de demitere la Inter: „Clubul m-a susținut”
sursă foto: Alberto Lingria/Xinhua/ABACAPRESS.COM
Petre Apostol
05 iun. 2026, 07:48, Sport
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„Am avut acest gând, mai ales după meciurile cu Udinese și Juventus. Pentru o clipă am crezut că totul s-ar putea prăbuși, însă am văzut că societatea nu avea aceeași percepție ca mine. Clubul m-a susținut și mi-a arătat încredere”, a afirmat Cristian Chivu, într-un interviu publicat vineri de Gazzetta dello Sport.

El a subliniat că meseria de antrenor presupune o presiune constantă și că rezultatele negative pot schimba rapid percepția asupra muncii depuse.

„Sunt suficiente trei înfrângeri și există riscul să pleci acasă. Asta este realitatea fotbalului și am acceptat-o de mult timp”, a afirmat Chivu.

Antrenorul, care și-a prelungit contractul până în 2028, a precizat că cea mai mare provocare după câștigarea trofeelor este menținerea nivelului ridicat de motivație și a dorinței de a progresa.

„Acum este mai greu. Trebuie să găsim aceiași stimuli, aceeași foame de rezultate și același echilibru. Nu este simplu să te repeți după un succes”, a spus el.

Referindu-se la obiectivele europene ale echipei, Chivu a îndemnat la prudență și a avertizat că Liga Campionilor nu trebuie să devină o obsesie pentru clubul milanez.

„Se vorbește prea mult despre această competiție. Avem ambiții, însă trebuie să acceptăm realitatea și diferențele economice față de alte campionate. Există cluburi care investesc sute de milioane și nu reușesc să câștige trofeul”, a declarat tehnicianul.

Perioada de mercato

În ceea ce privește perioada de transferuri, Chivu a confirmat că plecarea lui Denzel Dumfries nu a putut fi împiedicată din cauza clauzei de reziliere și a apreciat că perioada transferurilor va fi complicată într-o vară marcată de Cupa Mondială.

Totodată, antrenorul român a evitat să comenteze posibile ținte de transfer, insistând că responsabilitatea negocierilor aparține conducerii clubului.

Chivu a transmis și un mesaj de susținere pentru lotul actual, afirmând că va continua să își apere jucătorii indiferent de circumstanțe.

„Nu am vorbit niciodată despre alte echipe și nu o voi face nici în viitor, dar îi voi apăra pe ai mei până la moarte”, a declarat antrenorul campioanei Italiei.

Chivu a dezvăluit și favoritele sale la titlul mondial: „Spania, Franța și Argentina. Dar, atenție la Maroc, va fi o surpriză”.

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