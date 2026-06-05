Bursa Transferurilor | Plecare-șoc la Dinamo / Patru plecări de la Corvinul Hunedoara după promovarea în Superligă

Transferuri Vineri, 5 IUNIE

PLECĂRI OFICIALE

DINAMO BUCUREȘTI – Zeljko Kopic

Croat, antrenor. Clubul Dinamo a anunțat o veste neașteptată, privind despărțirea de antrenorul Zeljko Kopic, alături de care a revenit în prim-planul fotbalului românesc.

CORVINUL HUNEDOARA – Alexandru Buziuc

Român, atacant. Fostul jucător al celor de la FCSB s-a despărțit de Corvinul după un sezon în care a contribuit la promovarea echipei în Superligă.

CORVINUL HUNEDOARA – Denis Rența

Român, fundaș. Fotbalistul în vârstă de 22 de ani nu mai continuă la formația hunedoreană după un sezon în care a bifat șapte apariții oficiale.

CORVINUL HUNEDOARA – Szabolcs Kilyen

Român, fundaș central. Jucătorul se desparte de Corvinul după un an petrecut la Hunedoara, perioadă în care a evoluat în opt partide și a înscris un gol.

CORVINUL HUNEDOARA – Mihai Velisar

Român, fundaș stânga. Clubul hunedorean a anunțat despărțirea de jucător, acesta părăsind echipa înaintea debutului în noul sezon de Superligă.

FARUL CONSTANȚA – Diogo Ramalho

Portughez, mijlocaș, 26 ani. Farul Constanța și Diogo Ramalho au ajuns la un acord privind încetarea pe cale amiabilă a raporturilor contractuale.

Transferuri JOI, 4 IUNIE

VENIRI OFICIALE

UNIVERSITATEA CRAIOVA – Alexandru Maxim

Român, portar, de la FCSB / FC Voluntari. Portarul de 19 ani a fost prezentat de olteni, după un sezon în Liga 2 la FC Voluntari.

DINAMO – Ianis Doană

Român, tânăr fotbalist adus pentru viitor. Dinamo continuă să construiască lotul pentru sezonul următor.

DINAMO – Adriano Manole

Român, tânăr fotbalist adus pentru viitor. Acesta face parte din strategia clubului de a atrage jucători tineri, cu potențial.

PLECĂRI OFICIALE

FCSB – Alexandru Maxim

Român, portar, către Universitatea Craiova. Tânărul goalkeeper a părăsit-o pe FCSB și a semnat cu formația din Bănie.

DINAMO – Kennedy Boateng

Togolez, fundaș central. Acesta s-a despărțit de Dinamo după două sezoane și este liber de contract.

UNIVERSITATEA CRAIOVA – Vasile Mogoș

Român, fundaș. Jucătorul nu mai continuă la formația din Bănie, după încheierea contractului.

RAPID – Elvir Koljic

Bosniac, atacant. Fotbalistul nu mai continuă în Giulești, după finalul contractului.

RAPID – Diogo Mendes

Portughez, mijlocaș. Acesta s-a despărțit de Rapid după încheierea înțelegerii.

RAPID – Dan Paraschiv

Român, atacant. Împrumutul său s-a încheiat, iar jucătorul revine la Real Oviedo.

RAPID – Leo Bolgado

Brazilian, fundaș. Împrumutul său la Rapid s-a încheiat, iar fotbalistul revine la CFR Cluj.

RAPID – Mauro Pederzoli

Italianul a părăsit conducerea clubului, iar Rapid a început reorganizarea departamentului sportiv.

CFR CLUJ – Ciprian Deac

Român, mijlocaș. Veteranul ardelenilor s-a retras din activitate, după o carieră importantă în tricoul CFR-ului.

Transferuri posibile/neconfirmate

VENIRI

UNIVERSITATEA CRAIOVA – Kennedy Boateng

Togolez, fundaș central, liber de contract după despărțirea de Dinamo. Oltenii s-au interesat de situația fostului dinamovist, însă jucătorul are și variante din străinătate.

UNIVERSITATEA CRAIOVA – un portar, un fundaș central și un mijlocaș

Mihai Rotaru a anunțat că echipa caută întăriri pe mai multe posturi, în special în zona defensivă și la mijlocul terenului.

FCSB – Stefan Pirgic

Sârb, mijlocaș defensiv / fundaș, de la Zeleznicar Pancevo. Jucătorul se află pe lista campioanei, dar are și varianta de a continua în Serbia.

FCSB – Anderson Ceara

Brazilian, extremă, de la Csikszereda. Gigi Becali a anunțat că a făcut ofertă pentru fotbalistul care a impresionat în sezonul trecut.

FCSB – Florinel Coman

Român, extremă, Al-Gharafa. Patronul FCSB a discutat despre o posibilă revenire, însă mutarea este dificilă în acest moment.

FCSB – Luca Stancu

Român, fundaș, FC Hermannstadt. Numele său a apărut în discuțiile din mercato, însă oficialii campioanei nu au confirmat un interes ferm.

DINAMO – fundaș central, mijlocaș numărul 6 și mijlocaș numărul 8

Andrei Nicolescu a transmis că Dinamo are mai multe ținte stabilite, iar clubul pregătește o campanie de transferuri importantă.

RAPID – Mohammed Kamara

Liberian, extremă / atacant, de la CFR Cluj. Rapid și CFR Cluj au ajuns la un acord, iar transferul depinde de rezultatul controlului medical.

RAPID – Omar El Sawy, Rareș Pop, Cristian Ignat, Timotej Jambor și Bogdan Ungureanu

Jucători reveniți după împrumuturi. Daniel Pancu îi va analiza înainte ca Rapid să ia decizii finale în privința lotului.

RAPID / CFR CLUJ – Vasilije Cavor

Muntenegrean, extremă, de la Sutjeska. Fotbalistul este monitorizat de ambele cluburi, dar are interes și din alte campionate.

CFR CLUJ – noul antrenor

Ardelenii caută un nou tehnician. Edi Iordănescu, Paulo Mendes și Toni Conceicao au fost nume vehiculate, însă clubul nu a făcut încă un anunț oficial.

CFR CLUJ – Marian Huja, Yuval Sade, Andrei Dîrdea, Robert Filip, Mário Camora jr. și alți jucători reveniți din împrumuturi

CFR Cluj va analiza mai mulți fotbaliști care se întorc la club, în contextul în care lotul poate suferi schimbări importante.

Plecări posibile/neconfirmate

FCSB – Darius Olaru

Român, mijlocaș. Căpitanul campioanei are oferte din Arabia Saudită, iar Lille și Genk au fost menționate printre cluburile interesate.

FCSB – David Kiki

Fundașul nu mai intră în planurile campioanei pentru noul sezon.

FCSB – Mamadou Thiam

Atacantul este pe lista jucătorilor care ar putea pleca de la FCSB.

FCSB – Baba Alhassan

Mijlocașul poate părăsi campioana în această vară, în funcție de ofertele primite.

FCSB – Mihai Lixandru

Mijlocașul ar fi cerut să plece, iar FCSB poate lua în calcul o despărțire dacă apare o ofertă concretă.

DINAMO – Georgi Milanov

Bulgarul este la final de contract și poate părăsi echipa în această vară.

DINAMO – Valentin Țîcu

Fundașul este pe lista posibilelor plecări, în contextul reconstrucției pregătite de club.

DINAMO – Jordan Ikoko

Jucătorul se află printre fotbaliștii care ar putea pleca de la Dinamo înaintea noului sezon.

DINAMO – Eddy Gnahore

Situația mijlocașului rămâne incertă, iar decizia depinde de negocierile pentru prelungire și de strategia noului lot.

CFR CLUJ – Sheriff Sinyan

Fundașul este aproape de despărțire, în timp ce clubul încearcă să clarifice și situația altor jucători aflați la final de contract.

CFR CLUJ – Mohammed Kamara

Liberianul este aproape de Rapid, după ce cluburile au ajuns la un acord pentru transfer.

ALANYASPOR – Ianis Hagi

Internaționalul român este dorit de Kocaelispor, iar presa din Turcia a scris că au început discuțiile pentru o posibilă mutare.

MACCABI HAIFA – Lisav Eissat

Fundașul româno-israelian este urmărit de cluburi din Germania și Olanda, dar Maccabi Haifa nu vrea să renunțe ușor la el.

ZVONURI IMPORTANTE DE URMĂRIT

FCSB caută cel puțin cinci jucători pentru noul sezon, cu accent pe fundaș lateral, mijlocaș central, extreme și atacant. Anderson Ceara și Stefan Pirgic sunt printre numele aflate pe lista campioanei.

Dinamo pregătește o reconstrucție consistentă. Zeljko Kopic rămâne pe bancă, dar lotul are nevoie de întăriri în axul central, mai ales după plecarea lui Kennedy Boateng.

Rapid intră în mercato cu Daniel Pancu pe bancă și cu o strategie mai prudentă financiar. Giuleștenii urmăresc jucători liberi, fotbaliști reveniți din împrumuturi și mutări cu risc redus.

CFR Cluj trebuie să rezolve rapid situația antrenorului și problemele administrative înainte de a accelera campania de transferuri.