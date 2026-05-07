Poli Timișoara – Dinamo, reeditarea finalei din Cupa României în Liga Zimbrilor la handbal masculin

SCM Politehnica Timișoara și Dinamo București se întâlnesc joi într-un nou duel din penultima etapă din Liga Zimbrilor la handbal masculin, la mai puțin de trei săptămâni după confruntarea din finala Cupei României.
sursă foto: LECZKI JOZSI / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
07 mai 2026, 11:08, Sport

Dinamo București și-a asigurat, deja, titlul național, sâmbătă, devenind campioană pentru a 22-a oară în istorie și a 10-a oară consecutiv. Partida de la Timișoara din Liga Zimbrilor, dintre Poli și Dinamo, este programată de la ora 15:00, mai puțin obișnuită pentru un asemenea duel, având în vedere că este în timpul săptămânii.

Formația bucureșteană are o serie de două victorii consecutive în campionat și patru succese la rând luând în considerare și meciurile de la turneul final al Cupei României.

În ultima etapă disputată din Liga Zimbrilor, Dinamo a trecut clar de HC Buzău, scor 36-27, asigurându-și titlul național.

Pentru Dinamo, meciul de la Timișoara reprezintă ultimul al sezonului, având pauză în ultima etapă din campionat.

De cealaltă parte, bănățenii vin după un eșec în campionat, 24-31 cu HC Buzău.

În finala Cupei României, Poli Timișoara a cedat duelul cu Dinamo, scor 27-29.

Grație titlului obținut de Dinamo, echipa bănățeană și-a asigurat prezența în cupele europene în sezonul viitor. Reprezintă prima participare la nivel continental pentru Poli Timișoara după o absență de șapte ani.

Echipa timișoreană, însă, se luptă pentru medaliile de bronz în campionat. Poli are 22 de puncte, fiind la un singur punct de locul 3, ocupat de CSM București.

Tot joi mai sunt programate patru meciuri din cadrul etapei a 19-a din Liga Zimbrilor, toate de la ora 17:30: U Cluj – CSM Constanța, CSM Vaslui – CSM Sighișoara, Minaur Baia Mare – Potaissa Turda, CSU Suceava – CSM București.

