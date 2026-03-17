Bayern ar putea titulariza un portar de 16 ani în returul cu Atalanta din optimile Ligii Campionilor

Portarul titular Manuel Neuer își continuă recuperarea după o ruptură de fibre musculare, dar nu este încă apt de joc. În schimb, Jonas Urbig, portarul secund, care a suferit o comoție cerebrală în victoria cu 6-1 din tur împotriva italienilor și a ratat remiza 1-1 cu Bayer Leverkusen, din Bundesliga, este așteptat să revină, a dezvăluit antrenorul Vincent Kompany.

„Nu m-a surprins că Manuel Neuer a revenit la antrenamente, dar sunt bucuros că este din nou acolo și că Jonas Urbig se antrenează. Decizia va fi strict medicală. Dacă totul decurge conform așteptărilor, Urbig va fi titular. În caz contrar, vom găsi o altă soluție”, a spus Kompany, marți seară, într-o conferință de presă.

Având în vedere că Sven Ulreich și Leon Klanac sunt și ei indisponibili, Kompany a confirmat că tânărul Leonard Prescott, în vârstă de 16 ani, ar putea debuta, dacă Urbig nu va fi apt pentru startul meciului.

„Este destul de calm”, a comentat Kompany despre Prescott.

„Dar trebuie să spun că, privind un jucător atât de tânăr, este opusul lui Sven Ulreich. Totuși, avem un staff foarte calm. Dacă va trebui să joace, va avea tot sprijinul nostru. Avem mulți jucători buni care îl vor ajuta, iar niciun tânăr nu va primi niciodată un rol principal fără suport. Indiferent ce se va întâmpla, avem încredere totală în el”, a încheiat Kompany.

Bayern Munchen găzduiește Atalanta, miercuri, de la ora 22:00, pe Allianz Arena, în manșa retur a optimilor din Liga Campionilor.