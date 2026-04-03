Antrenorul lui Bayern, optimist în privința recuperării lui Harry Kane pentru duelul cu Real Madrid din sferturile Ligii Campionilor

Harry Kane a acuzat dureri la gleznă în timpul acțiunii echipei naționale. Internaționalul englez va rata partida din Bundesliga împotriva formației SC Freiburg (sâmbătă, ora 16:30).

„Harry s-a antrenat bine până duminică, dar apoi a simțit un disconfort la gleznă. Acest lucru îi va afecta participarea la meciul de mâine; nu va fi disponibil”, a declarat Kompany, vineri, în conferința de presă premergătoare partidei de sâmbătă.

Tehnicianul belgian a precizat că situația nu este ideală, dar există șanse ca vârful de atac să fie apt pentru duelul cu Real Madrid.

„Sunt optimist pentru marți. Nu este o situație ideală. Mi-aș fi dorit să joace cu Freiburg, dar, în acest moment, nu va fi posibil”, a adăugat acesta.

Kompany a subliniat că absența lui Harry Kane obligă echipa să se adapteze din punct de vedere tactic. Însă, s-a arătat încrezător în opțiunile ofensive disponibile.

„Avem suficienți jucători în ofensivă. Putem evolua cu doi atacanți, putem folosi jucători de profil diferit în spatele vârfului”, a explicat antrenorul.

Partida tur dintre Bayern și Real Madrid din sferturile Ligii Campionilor este programată marți, de la ora 22:00, pe terenul echipei spaniole.