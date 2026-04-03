Antrenorul lui Bayern, optimist în privința recuperării lui Harry Kane pentru duelul cu Real Madrid din sferturile Ligii Campionilor

Antrenorul echipei Bayern Munchen, Vincent Kompany, s-a declarat optimist în privința recuperării atacantului Harry Kane pentru confruntarea cu Real Madrid din sferturile de finală ale Ligii Campionilor, programată săptămâna viitoare.
Antrenorul lui Bayern, optimist în privința recuperării lui Harry Kane pentru duelul cu Real Madrid din sferturile Ligii Campionilor
MUNICH, GERMANY - DECEMBER 14, 2025: Harry Kane (FC Bayern Munich) reacts to the action during the Bundesliga match between FC Bayern Munich and 1. FSV Mainz 05 at Allianz Arena. MARC MARASESCU / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
03 apr. 2026, 14:03, Sport

Harry Kane a acuzat dureri la gleznă în timpul acțiunii echipei naționale. Internaționalul englez va rata partida din Bundesliga împotriva formației SC Freiburg (sâmbătă, ora 16:30).

„Harry s-a antrenat bine până duminică, dar apoi a simțit un disconfort la gleznă. Acest lucru îi va afecta participarea la meciul de mâine; nu va fi disponibil”, a declarat Kompany, vineri, în conferința de presă premergătoare partidei de sâmbătă.

Tehnicianul belgian a precizat că situația nu este ideală, dar există șanse ca vârful de atac să fie apt pentru duelul cu Real Madrid.

„Sunt optimist pentru marți. Nu este o situație ideală. Mi-aș fi dorit să joace cu Freiburg, dar, în acest moment, nu va fi posibil”, a adăugat acesta.

Kompany a subliniat că absența lui Harry Kane obligă echipa să se adapteze din punct de vedere tactic. Însă, s-a arătat încrezător în opțiunile ofensive disponibile.

„Avem suficienți jucători în ofensivă. Putem evolua cu doi atacanți, putem folosi jucători de profil diferit în spatele vârfului”, a explicat antrenorul.

Partida tur dintre Bayern și Real Madrid din sferturile Ligii Campionilor este programată marți, de la ora 22:00, pe terenul echipei spaniole.

