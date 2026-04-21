Antrenorul echipei Bayern, înainte de semifinala cu Leverkusen din Cupa Germaniei, după asigurarea titlului în Bundesliga: Nu simt mai multă presiune

„Nu simt mai multă presiune decât de obicei. Nu se schimbă nimic în abordare. Este o semifinală în 90 sau 120 de minute – mâine vom ști cine merge la Berlin (n.r.: unde este programată finala). Sunt meciuri speciale, dar pregătirea rămâne aceeași”, a declarat antrenorul echipei Bayern München, într-o conferință, marți.

Miercuri seară, echipa lui Vincent Kompany joacă în deplasare cu Bayer Leverkusen, în semifinalele Cupei Germaniei, cu șansa de a ajunge în prima finală de Cupă din ultimii șase ani.

Belgianul a subliniat caracterul special al duelului cu Leverkusen, un adversar pe care Bayern îl cunoaște extrem de bine.

„Este, cred, deja a opta întâlnire în doi ani. Au avut doi antrenori diferiți, dar cunoaștem bine jucătorii și știm exact la ce să ne așteptăm. Am văzut exact în ultimul meci ce fel de emoții ai nevoie și pe care este mai bine să le lași acasă. Ce am trăit mereu a fost o bătălie totală. Nu ne așteptăm la altceva nici acum”, a spus Kompany.

Tehnicianul a subliniat că speră să ajungă în prima sa finală a Cupei Germaniei din postura de antrenor.

„Nu am ajuns niciodată într-o finală de Cupă a Germaniei ca antrenor. Dar există întotdeauna un prim moment – sper să fie anul acesta”, a spus antrenorul.

Kompany a vorbit și despre forma starului de 23 de ani, Jamal Musiala.

Mijlocașul a revenit după accidentarea gravă la gleznă suferită la Mondialul Cluburilor și a început să arate din nou cifre impresionante: un gol și trei pase decisive în ultimele trei meciuri.

„Jamal este într-o fază bună. A evoluat fizic, este aproape de nivelul său maxim, nu doar ca forță, ci și ca disponibilitate la efort. Poate să preseze cum vrem noi. Câștigă dueluri. Este incredibil de periculos, ajunge des în zone decisive. Are nouă contribuții la gol în 600 de minute – a arătat că este pregătit. Ce va fi grozav pentru mine este când îi revine libertatea totală. Atunci vom avea poate o versiune și mai dezvoltată a lui Jamal Musiala”, a adăugat antrenorul.