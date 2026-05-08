Alphonso Davies, fundașul echipei Bayern, va lipsi mai multe săptămâni din cauza unei accidentări. Prezența în Cupa Germaniei, sub semnul întrebării

Internaționalul canadian a intrat pe teren în minutul 68 al partidei disputate pe Allianz Arena, în locul lui Josip Stanišić. Davies a contribuit la golul egalizator marcat târziu de Harry Kane, însă ulterior a acuzat probleme musculare.

Clubul german nu a anunțat durata exactă a absenței, însă a precizat că „va lipsi mai multe săptămâni”.

Astfel, fundașul campioanei Germaniei va rata cel mai probabil ultimele două etape din Bundesliga, contra lui VfL Wolfsburg și 1. FC Köln.

De asemenea, participarea sa la finala Cupei Germaniei 2026 împotriva lui VfB Stuttgart, programată pe 23 mai, este incertă.

Este a treia accidentare importantă a sezonului pentru Davies. Canadianul a ratat începutul stagiunii din cauza unei rupturi de ligamente încrucișate și a mai avut probleme musculare și în luna martie.

Deocamdată nu există informații care să indice că accidentarea i-ar putea afecta participarea la Campionatul Mondial de Fotbal 2026, competiție care va avea loc în această vară în America de Nord.