Prima pagină » Sport » Criză de portari la Bayern. Soluția ar putea fi un junior de 16 ani, însă legea muncii din Germania impune restricții

Bayern Munchen ar putea fi nevoită să îl folosească pe portarul de rezervă Leonard Prescott, în vârstă de 16 ani, în manșa a doua din optimile Ligii Campionilor cu Atalanta.
Iulian Moşneagu
16 mart. 2026, 15:46, Sport

Bayern conduce cu 6-1 după prima manșă, disputată în Italia, astfel că șansele ca partida de pe Allianz Arena să se prelungească după ora locală 23:00 sunt minime, scrie dpa.

Acest lucru este important pentru clubul german, deoarece legislația muncii din Germania prevede că un tânăr de 16 ani nu poate lucra după această oră.

Leonard Prescott, născut în Statele Unite, ar putea fi folosit deoarece Manuel Neuer, Jonas Urbig, Sven Ulreich și Leon Klanac sunt toți accidentați.

Ulreich a jucat sâmbătă primul său meci după un an și jumătate, în remiza 1-1 cu Bayer Leverkusen, unde a avut o prestație foarte bună, însă ulterior a suferit o ruptură musculară.

Jonas Urbig a suferit o comoție la meciul tur, însă ar putea fi apt pentru partida de miercuri. Dacă Urbig va fi apt de joc, Prescott ar urma să fie rezervă pentru al treilea meci consecutiv.

Chiar și prezența pe banca de rezerve este considerată activitate profesională. Astfel, echipa bavareză ar putea fi amendată pentru încălcarea legislației privind munca minorilor dacă meciul ar ajunge în prelungiri.

