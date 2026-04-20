Harry Kane consideră că Bayern München „mai are pentru ce să lupte” după câștigarea titlului în Bundesliga

Internaționalul englez, introdus la pauză, a marcat golul cu numărul 31 în campionat, ajungând la 51 de reușite în toate competițiile în acest sezon. Performanța lui Kane reprezintă cel mai ridicat total de goluri pentru un jucător din primele cinci ligi europene de la performanța lui Erling Haaland din stagiunea 2022-2023.

Bayern și-a consolidat dominația internă, cucerind al 13-lea titlu în ultimele 14 sezoane.

„A fost un sezon fantastic pentru noi, să încheiem campionatul în maniera în care am făcut-o, cu golurile marcate. Este meritul mentalității echipei, am împins constant de la primul până la ultimul meci”, a spus Kane, la interviul de după meci.

Atacantul a subliniat că obiectivele echipei nu se opresc aici.

„Mai avem multe pentru care să luptăm în alte competiții. Toată munca depusă face ca acest moment să merite”, a mai spus Kane.

Kane formează un trio ofensiv extrem de eficient alături de Michael Olise și Luis Díaz, cei trei cumulând 94 de contribuții la gol în acest sezon: un record în Bundesliga din 1988 până în prezent.

„Relația dintre noi devine tot mai puternică de fiecare dată când jucăm sau ne antrenăm împreună”, a adăugat el.

Bayern mai este în cursă pentru încă două trofee în acest sezon

Echipa antrenată de Vincent Kompany are șansa de a mai câștiga două trofee în acest sezon. Urmează o semifinală în Cupa Germaniei împotriva lui Bayer Leverkusen și o dublă de foc cu Paris Saint-Germain în semifinalele Ligii Campionilor.

„Cifrele sunt excelente, dar nu s-a terminat încă. Continuăm. Este și o chestiune de mentalitate – dăm totul în fiecare meci și nu vrem să ne oprim aici”, a declarat, la conferința de presă după meci. și antrenorul Vincent Kompany, care a contribuit la câștigarea titlurilor 34 și 35 din istoria clubului bavarez.

Bayern München și-a asigurat titlul cu 4 etape rămase de disputat. Echipa bavareză are 79 de puncte, cu 15 mai mult față de Borussia Dortmund, a doua clasată, după un parcurs cu 25 de victorii, 4 remize și o singură înfrângere.