Europa League: Aston Villa, Lyon și Midtjylland forțează calificarea în deplasare

Trei echipe conduc topul cu același bilanț, cinci victorii și o înfrângere, fiind la egalitate de puncte. În actualul format al Europa League, primele opt clasate după opt etape obțin calificarea automată în optimi, fără a mai trece prin play-off, scrie AP.

Aston Villa are probabil cea mai grea misiune. Va juca în deplasare, pe terenul lui Fenerbahce, din Istanbul, o echipă aflată în apropierea locurilor directe (locul 12). Englezii vin după o înfrângere surprinzătoare în Premier League, 0-1 acasă cu Everton (prima pe Villa Park din 31 august). De asemenea, vor fi și fără căpitanul John McGinn, accidentat. Un rezultat pozitiv i-ar readuce pe un făgaș european și ar șterge gustul amar al eșecului din campionatul intern.

Lyon joacă în deplasare la Young Boys, la Berna, în timp ce Midtjylland merge la Bergen pentru duelul cu Brann. Ambele adversare sunt pe locurile 21 și 22, oferind o șansă excelentă liderilor să-și consolideze poziția înaintea ultimelor runde.

Echipele de pe locurile 9-24 vor juca un play-off în dublă manșă pentru a ajunge în optimi. În această luptă, Nottingham Forest (locul 11) are deplasare la Braga (locul 7), iar un duel direct este programat la Roma: AS Roma (locul 10) primește vizita lui VfB Stuttgart (locul 9), ambele echipe având același număr de puncte.

Cu doar două etape rămase, fiecare punct este vital. Pentru Aston Villa, Lyon și Midtjylland, victoriile în deplasare ar putea însemna saltul decisiv spre calificarea directă – și evitarea incertitudinii unui play-off imprevizibil.