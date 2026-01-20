FCSB anunță că Andre Duarte a primit drept de joc și va putea debuta împotriva CFR Cluj

Andre Duarte va putea debuta pentru campioana României în următorul meci de campionat. FCSB are programat duminică, pe Arena Națională, meciul împotriva celor de la CFR Cluj. Partida este programată de la ora 20:00, contând pentru etapa a 23-a din Superligă.

Portughezul nu va juca însă joi, în meciul cu Dinamo Zagreb din Europa League. Duarte nu este înscris pe lista UEFA, iar cluburile pot adăuga jucători noi doar la finalul fazei ligii.

Andre Duarte a semnat cu FCSB liber de contract, la începutul lunii decembrie 2025, după despărțirea tensionată de maghiarii de la Ujpest.

Procedurile pentru înregistrarea oficială la FCSB au fost întârziate de refuzul federației din Ungaria de a-i elibera cartea verde, după ce Ujpest a contestat transferul jucătorului.

Portughezul susține că a fost trimis să se antreneze cu formația secundă de clubul din Ungaria, motiv pentru care a rupt înțelegerea. Clubul maghiar, însă, l-a dat în judecată și a blocat inițial transferul prin refuzul de a-i elibera cartea verde.

Astfel, Duarte nu a putut evolua în partida cu FC Argeș (0-1), din Superligă, desfășurată vineri.