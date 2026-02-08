Prima pagină » Sport » FCSB câștigă clar la Galați, cu Oțelul, în etapa a 26-a din Superliga, și ajunge la două puncte de zona de play-off

FCSB câștigă clar la Galați, cu Oțelul, în etapa a 26-a din Superliga, și ajunge la două puncte de zona de play-off

FCSB a învins în deplasare pe Oțelul Galați, duminică seară, scor 4-1 (2-1), în etapa a 26-a din Superliga României la fotbal, și s-a apropiat la două puncte de zona locurilor de play-off. Oțelul a încheiat partida în 10 jucători.
FCSB câștigă clar la Galați, cu Oțelul, în etapa a 26-a din Superliga, și ajunge la două puncte de zona de play-off
Foto: SORIN PANA / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
08 feb. 2026, 22:13, Sport

Gazdele au deschis scorul în minutul 25, prin Zivulic, care a profitat de o eroare în defensiva FCSB.

FCSB a reacționat rapid. În minutul 31, Florin Tănase l-a lansat pe Daniel Bîrligea, care a restabilit egalitatea.

Cu două minute înainte de pauză, același Bîrligea a înscris cu capul, după un corner executat de Tănase, și a dus scorul la 2-1 pentru campioana României.

Situația Oțelului s-a complicat în minutul 53, când Zivulic a fost eliminat, după intervenția VAR, pentru un fault dur asupra lui Bîrligea.

În superioritate numerică, FCSB a controlat jocul.

În minutul 66, Darius Olaru a dus scorul la 3-1 pentru bucureșteni, după o nouă pasă decisivă a lui Tănase.

Scorul final a fost stabilit în minutul 79, când Florin Tănase a marcat din interiorul careului.

Echipa antrenată de Elias Charalambous a bifat a treia victorie consecutivă și urcă pe locul 8, cu 40 de puncte.

În urma acestui rezultat, FCSB ajunge la 40 de puncte și se află la două puncte de FC Botoșani și U Cluj, ocupantele locurilor 5 și 6, ultimele care asigură prezența în play-off.

Oțelul rămâne pe locul 10, cu 37 de puncte.

Recomandarea video

BREAKING Pedofilul Jeffrey Epstein a dus o tânără româncă la o ”cină privată” în Palatul Buckingham în 2010 pentru Andrew Mountbatten Windsor
G4Media
Localitatea din România în care o casă costă doar 7.000€ acum, în februarie 2026. Se vinde cu teren de 322 mp
Gandul
Ce îi scria românca lui Jeffrey Epstein în timp ce el era în închisoare! Detaliile neașteptate din mailurile desecretizate
Cancan
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport
Care este stadiul lucrărilor la cel mai nou penitenciar din România, care va costa peste 5 milioane de euro
Libertatea
Prețuri de Nordului! Cât costă o ciorbă în restaurantul lui Dani Oțil din Herăstrău
CSID
Schema care păcălește cumpărătorii: un BMW X6 vândut și recuperat ilegal
Promotor