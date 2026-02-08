FCSB câștigă clar la Galați, cu Oțelul, în etapa a 26-a din Superliga, și ajunge la două puncte de zona de play-off

Gazdele au deschis scorul în minutul 25, prin Zivulic, care a profitat de o eroare în defensiva FCSB.

FCSB a reacționat rapid. În minutul 31, Florin Tănase l-a lansat pe Daniel Bîrligea, care a restabilit egalitatea.

Cu două minute înainte de pauză, același Bîrligea a înscris cu capul, după un corner executat de Tănase, și a dus scorul la 2-1 pentru campioana României.

Situația Oțelului s-a complicat în minutul 53, când Zivulic a fost eliminat, după intervenția VAR, pentru un fault dur asupra lui Bîrligea.

În superioritate numerică, FCSB a controlat jocul.

În minutul 66, Darius Olaru a dus scorul la 3-1 pentru bucureșteni, după o nouă pasă decisivă a lui Tănase.

Scorul final a fost stabilit în minutul 79, când Florin Tănase a marcat din interiorul careului.

Echipa antrenată de Elias Charalambous a bifat a treia victorie consecutivă și urcă pe locul 8, cu 40 de puncte.

În urma acestui rezultat, FCSB ajunge la 40 de puncte și se află la două puncte de FC Botoșani și U Cluj, ocupantele locurilor 5 și 6, ultimele care asigură prezența în play-off.

Oțelul rămâne pe locul 10, cu 37 de puncte.