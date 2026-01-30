Denis Alibec revine la Farul Constanța

Farul Constanța a anunțat vineri că a ajuns la un acord cu FCSB privind transferul jucătorului de 35 de ani.

„Denis revine la Constanța pentru a patra oară, la echipa care l-a format și alături de care a devenit campion național în cel mai frumos sezon din istoria clubului, 2022-2023”, se arată într-un comunicat al clubului.

Conform acestuia, Alibec se va alătura echipei duminică și ar putea debuta chiar la meciul de miercuri, împotriva celor de la Dinamo.

Atacantul are 45 de partide jucate în tricoul naționalei.