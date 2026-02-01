Prima pagină » Sport » FCSB câștigă cu 1-0 contra FK Csikszereda, pe Arena Națională

FCSB câștigă cu 1-0 contra FK Csikszereda, pe Arena Națională

FCSB a învins-o la limită pe FK Csikszereda, scor 1-0, duminică, în etapa a 24-a din Superligă.
FCSB câștigă cu 1-0 contra FK Csikszereda, pe Arena Națională
Galerie Foto 20
Sursa foto: George Fluster/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
01 feb. 2026, 22:32, Sport

Meciul s-a jucat în condiții meteo dificile, pe ninsoare, pe Arena Națională.

FCSB a avut șansa să deschidă scorul în minutul 30, însă Florin Tănase a ratat un penalty, apărat de portarul Eduard Pap.

Vezi galeria foto
20 poze

Unicul gol al meciului a venit în minutul 38, după o fază în care Juri Cisotti a finalizat precis din interiorul careului.

FCSB a mai lovit și bara, prin David Miculescu.

Csikszereda a avut o ocazie importantă pe final, însă nu a reușit să înscrie în poarta debutantului Matei Popa.

FCSB ocupă locul 11 după 24 de etape, cu 34 de puncte, iar FK Csikszereda este pe poziția a 14-a, cu 19 puncte.

Echipele de start

FCSB: Matei Popa – Crețu, Duarte, Graovac, Radunovic – Lixandru, Fl. Tănase – Miculescu, Olaru, Cisotti – Bîrligea;

Rezerve: Târnoveanu, Zima, Dawa, Politic, Toma, Pantea, Ngezana, Oct. Popescu, Alhassan, Stoian, Thiam, D. Popa;

Antrenor: Elias Charalambous.

FK Csikszereda: E. Pap – Paszka, Csuros, Palmeș, Bettini – Veres – Anderson Ceara, Gustavo Cabral, Jebari, Bota – Eppel;

Rezerve: M. Simon, Bloj, Noveli, Brugger, Trif, Dusinszki, Vegh, Bodo, Szalay, Hegedus, Deaky, Z. Nagy;

Antrenor: Robert Ilyeș

Recomandarea video

Discombobulatorul: ce se știe despre arma misterioasă folosită de Delta Force în Venezuela
G4Media
Un fermier din Alba a dat lovitura cu ”Uriașul de Transilvania”. Cât costă un exemplar din gigantul de 9 kilograme premiat la expoziții internaționale
Gandul
Care este singurul parizer sănătos, potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic. Se găsește în toate supermarketurile din România
Cancan
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport
Românii au ocolit televizorul: căderi drastice de audiență în 2025. Doar Realitatea Plus a crescut enorm
Libertatea
Neti Sandu dezvăluie singura zodie cu triplu-noroc în februarie 2026: bani, carieră și relația de cuplu
CSID
SUA dislocă EA-18G Growler („ursoaica-mamă grizzly”) lângă Iran. Modelul a făcut ravagii în Venezuela
Promotor