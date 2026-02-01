FCSB câștigă cu 1-0 contra FK Csikszereda, pe Arena Națională

Meciul s-a jucat în condiții meteo dificile, pe ninsoare, pe Arena Națională.
FCSB a avut șansa să deschidă scorul în minutul 30, însă Florin Tănase a ratat un penalty, apărat de portarul Eduard Pap.
Unicul gol al meciului a venit în minutul 38, după o fază în care Juri Cisotti a finalizat precis din interiorul careului.
FCSB a mai lovit și bara, prin David Miculescu.
Csikszereda a avut o ocazie importantă pe final, însă nu a reușit să înscrie în poarta debutantului Matei Popa.
FCSB ocupă locul 11 după 24 de etape, cu 34 de puncte, iar FK Csikszereda este pe poziția a 14-a, cu 19 puncte.
FCSB: Matei Popa – Crețu, Duarte, Graovac, Radunovic – Lixandru, Fl. Tănase – Miculescu, Olaru, Cisotti – Bîrligea;
Rezerve: Târnoveanu, Zima, Dawa, Politic, Toma, Pantea, Ngezana, Oct. Popescu, Alhassan, Stoian, Thiam, D. Popa;
Antrenor: Elias Charalambous.
FK Csikszereda: E. Pap – Paszka, Csuros, Palmeș, Bettini – Veres – Anderson Ceara, Gustavo Cabral, Jebari, Bota – Eppel;
Rezerve: M. Simon, Bloj, Noveli, Brugger, Trif, Dusinszki, Vegh, Bodo, Szalay, Hegedus, Deaky, Z. Nagy;
Antrenor: Robert Ilyeș