FCSB câștigă cu 1-0 contra FK Csikszereda, pe Arena Națională

Meciul s-a jucat în condiții meteo dificile, pe ninsoare, pe Arena Națională.

FCSB a avut șansa să deschidă scorul în minutul 30, însă Florin Tănase a ratat un penalty, apărat de portarul Eduard Pap.

Unicul gol al meciului a venit în minutul 38, după o fază în care Juri Cisotti a finalizat precis din interiorul careului.

FCSB a mai lovit și bara, prin David Miculescu.

Csikszereda a avut o ocazie importantă pe final, însă nu a reușit să înscrie în poarta debutantului Matei Popa.

FCSB ocupă locul 11 după 24 de etape, cu 34 de puncte, iar FK Csikszereda este pe poziția a 14-a, cu 19 puncte.

Echipele de start

FCSB: Matei Popa – Crețu, Duarte, Graovac, Radunovic – Lixandru, Fl. Tănase – Miculescu, Olaru, Cisotti – Bîrligea;

Rezerve: Târnoveanu, Zima, Dawa, Politic, Toma, Pantea, Ngezana, Oct. Popescu, Alhassan, Stoian, Thiam, D. Popa;

Antrenor: Elias Charalambous.

FK Csikszereda: E. Pap – Paszka, Csuros, Palmeș, Bettini – Veres – Anderson Ceara, Gustavo Cabral, Jebari, Bota – Eppel;

Rezerve: M. Simon, Bloj, Noveli, Brugger, Trif, Dusinszki, Vegh, Bodo, Szalay, Hegedus, Deaky, Z. Nagy;

Antrenor: Robert Ilyeș