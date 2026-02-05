Prima pagină » Sport » FC Hermannstadt anunță oficial împrumutul lui Dennis Politic de la FCSB

FC Hermannstadt și FCSB au anunțat, joi, că au ajuns la o înțelegere privind transferul mijlocașului lateral stânga Dennis Politic, care va evolua pentru formația sibiană până la finalul sezonului, sub formă de împrumut de la campioana României.
Foto: GEORGE FLUSTER / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
06 feb. 2026, 00:00, Sport

Dennis Politic are 25 de ani și a evoluat de-a lungul carierei atât în străinătate, cât și din România.

În Superliga, a mai jucat, pe lângă FCSB, la Dinamo București.

„Mijlocașul lateral stânga ni se alătură până la finalul acestui sezon sub formă de împrumut de la F.C.S.B. Denis are 25 de ani și un CV cu evoluții solide la echipe ca Manchester United, Bolton, Salford și Port Vale din Anglia, Cremonese din Italia, F.C.Brașov (U19), Dinamo București și F.C.S.B., echipă pentru care a bifat 24 de meciuri, a înscris 3 goluri în toate competițiile și a câștigat Super Cupa României”, notează Hermannstadt.

Potrivit platformei de specialitate Transfermarkt, mijlocașul are o cotă de piață estimată la 1,2 milioane de euro.

„Campionii României anunță împrumutul lui Dennis Politic la FC Hermannstadt, unde va evolua până la finalul acestui sezon. Clubul nostru îi mulțumește pentru contribuție și îi urează mult succes alături de noua echipă!”, au anunțat și reprezentanții FCSB.

Politic a sosit în vara anului trecut la FCSB de la Dinamo, pentru aproape un milion de euro.

FC Hermannstadt se află în lupta pentru menținerea în primul eșalon valoric. Echipa sibiană ocupă locul 15, penultimul, în Superligă, cu doar 17 puncte obținute în 25 de etape.

