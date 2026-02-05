Prima pagină » Sport » Franța zdrobește Irlanda în deschiderea Turneului celor Șase Națiuni la rugby: 36-14 pe Stade de France

Franța și-a început apărarea titlului în Six Nations (Turneul celor Șase Națiuni) cu o victorie clară în fața Irlandei, scor 36-14 (22-0), într-un meci disputat pe Stade de France, joi noapte.
Franța zdrobește Irlanda în deschiderea Turneului celor Șase Națiuni la rugby: 36-14 pe Stade de France
sursă foto: Six Nations Championship
Petre Apostol
06 feb. 2026, 00:15, Sport

Les Bleus, conduși de căpitanul Antoine Dupont, au dominat clar prima jumătate, impunându-se cu 22-0 la pauză după un start ofensiv fulminant.

Primul eseu a fost semnat de Louis Bielle-Biarrey, urmat de reușitele lui Matthieu Jalibert și Charles Ollivon. Bielle-Biarrey a reușit și al doilea eseu după pauză, asigurând Franței punctul bonus. Ultimul eseu al gazdelor a fost marcat de Theo Attissogbe, încheind o seară de succes pentru principalii favoriți ai actualei ediții a turneului.

Irlanda a încercat să răspundă, cu eseuri reușite de jucătorii veniți de pe banca de rezerve Nick Timoney și Michael Milne, însă nu a putut reduce suficient diferența.

Pentru Franța, toate încercările transformate de Ramos, care a mai adăugat și o lovitură de penalitate. Pentru Irlanda, eseurile marcate de Timoney și Milne au fost transformate de Prendergast.

Echipa Franței a fost alcătuită din Ramos; Attissogbe, Depoortere, Moefana, Bielle-Biarrey; Jalibert, Dupont (căpitan); Gros, Marchand, Aldegheri, Ollivon, Guillard, Cros, Jegou, Jelonch. Rezerve: Mauvaka, Neti, Montagne, Auradou, Meafou, Nouchi, Serin și Gourgues.

Irlanda a aliniat: Osborne; O’Brien, Ringrose, McCloskey, Stockdale; S. Prendergast, Gibson-Park; Loughman, Sheehan, Clarkson, McCarthy, Beirne, C. Prendergast, Van der Flier, Doris (căpitan). Rezerve: Kelleher, Milne, Bealham, Ryan, Conan, Timoney, Casey, Crowley.

Irlanda va încerca să se redreseze în meciul următor, pe 14 februarie, când va întâlni Italia la Dublin, în timp ce Franța va juca la Cardiff împotriva Țării Galilor.

