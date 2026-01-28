Un renumit internațional francez de rugby se retrage din activitate, după un „accident cardiac”

Uini Atonio trebuia să joace duminică seară în meciul din Top 14 (campionatul Franței) contra lui Clermont. Dar, a declarat forfait în ultimul moment, la încălzire.

De asemenea, fusese convocat printre cei 42 de jucători pentru pregătirea primului meci din Turneul celor Șase Națiuni al Franței contra Irlandei, dar a fost înlocuit în lot de Georges-Henri Colombe.

Născut în Noua Zeelandă, Atonio a venit în Franța în 2011 și s-a impus rapid la La Rochelle.

În cariera sa, a acumulat 68 de selecții pentru echipa națională a Franței. A participat la Cupa Mondială 2015 și 2023, și fiind un titular esențial în Grand Slam-ul din 2022.

La club, a contribuit la primele două titluri europene ale La Rochelle, câștigând Cupa Campionilor în 2022 și 2023.

În ultimele sezoane, Atonio s-a confruntat cu probleme fizice, mai ales la ischios, petrecând perioade lungi în infirmerie.

În această perioadă, a început și cariera de antrenor în stafful echipei franceze.

În acest sezon, pilierul a evoluat în șase meciuri pentru La Rochelle, urmând să participe la al șaptelea meci contra lui Clermont.

„Uini ocupă un loc aparte în istoria și în inima clubului nostru. Această veste ne afectează profund. Întregul club îi transmite lui Uini și familiei sale sprijinul nostru total și necondiționat în această încercare”, a mai transmis clubul francez.