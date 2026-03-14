George Russel câștigă Sprintul din China după ce a plecat din pole position

În urma celor 19 tururi ale cursei Sprint, George Russell a trecut primul linia de sosire, însă victoria a fost la limită, cu Charles Leclerc reușind o recuperare spectaculoasă de pe locul 6 în calificări până pe locul 2 în cursă. Pe locul al treilea s-a clasat Lewis Hamilton.

Restul clasamentului care punctează a fost completat de campionul en titre, Lando Norris (McLaren), pe locul al patrulea și Kimi Antonelli (Mercedes), care a căzut pe locul al cincilea. Iar locurile șase, șapte și opt au fost ocupate de de Oscar Piastri (McLaren), Liam Lawson (Racing Bulls) și Oliver Bearman (Haas).

În calificările de vineri, George Russell a stabilit cel mai rapid timp în calificări (1:31.520), fiind urmat îndeaproape de tânărul său coechipier, Kimi Antonelli (1:31.809). A doua linie a grilei a fost ocupată de Norris și Hamilton care s-au aflat la peste jumătate de secundă de lider. Piastri și Leclerc au pronti de pe locurile cinci și șase, iar în spatele lor s-au clasat Pierre Gasly (Alpine) și Max Verstappen (Red Bull).

Calificările pentru cursă se vor desfășura sâmbătă de la ora 09:00, iar Grand Prix-ul va avea loc duminică de la ora 09:00.