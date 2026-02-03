„Stejarii” și-au aflat programul la Cupa Mondială de Rugby din Australia

Țintarul meciurilor de la Cupa Mondială de Rugby 2027 a fost anunțat, iar România, repartizată în Grupa B în urma tragerii la sorți din 3 decembrie, va debuta împotriva Georgiei, la Townsville, potrivit unui comunicat al Federației Române de Rugby.

România va juca apoi cu Italia, la Sydney, iar seria meciurilor din grupă se va încheia cu Africa de Sud, campioana mondială en-titre și liderul mondial, la Perth.

Programul României în Grupa B

– duminică, 3 octombrie, ora 20:15 (ora locală) ora 13:15 (ora României) Georgia – România, North Queensland Stadium, Townsville;

– luni, 11 octombrie, ora 19:45 (ora locală), – ora 11:45 (ora României)

Italia – România, Sydney Football Stadium, Sydney;

– duminică, 17 octombrie, ora 19:15 (ora locală) – ora 14:15 (ora României) Africa de Sud – România, Perth Stadium, Perth.

„La o competiție de asemenea anvergură nu știu ce relevanță are cine este primul sau ultimul nostru adversar. Să nu uităm că este un format inedit al Cupei Mondiale, care dă posibilitatea și echipelor de pe locul 3 să urce în faza următoare a competiției, cele mai bune patru formații care termină pe locul trei urmând să urce în optimile de finală, deci lupta va fi cu atât mai strânsă. Mult mai important pentru noi este evoluția noastră, să fim 100% pentru fiecare meci, să dăm totul, să arătăm un rugby frumos, să ne facem mândri suporterii”, a declarat Alin Petrache, președintele Federației Române de Rugby.

Cupa Mondială din Australia este prima ediție care va alinia la start 24 de echipe împărțite în 6 grupe. În urma meciurile din grupe, primele două clasate din fiecare grupă se califică direct în optimile de finală unde vor urca de asemenea cele mai bine clasate patru echipe care au terminat grupele pe locul 3.