Zelenski a discutat cu Nicușor Dan: Mulțumesc președintelui și poporului român pentru sprijinul acordat

„Am discutat cu Nicușor Dan despre proiecte energetice comune ce pot consolida semnificativ securitatea energetică atât a Ucrainei, cât și a României. Este crucial să le realizăm pe toate. Echipele noastre vor continua discuțiile la nivel ministerial. Mulțumesc președintelui și poporului român pentru sprijinul acordat”, a scris Zelenski pe pagina de Facebook.

Președintele Ucrainei nu a precizat despre ce proiecte energetice au discutat.

Convorbirea a avut loc loc în contextul în care infrastructura energetică a Ucrainei a fost afectată în ultimele luni de atacuri rusești.

Zelenski a declarat luna aceasta că sistemul energetic avariat al Ucrainei acoperă în această iarnă doar 60% din necesarul de electricitate al țării.

Potrivit prognozelor meteo, un val de frig sever va lovi Ucraina, care se estimează că va atinge -20 grade Celsius în anumite zone în perioada 1-3 februarie.