Prima pagină » Politic » Zelenski a discutat cu Nicușor Dan: Mulțumesc președintelui și poporului român pentru sprijinul acordat

Zelenski a discutat cu Nicușor Dan: Mulțumesc președintelui și poporului român pentru sprijinul acordat

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat vineri seară că a discutat cu președintele României, Nicușor Dan, despre proiecte energetice comune.
Zelenski a discutat cu Nicușor Dan: Mulțumesc președintelui și poporului român pentru sprijinul acordat
Iulian Moşneagu
30 ian. 2026, 20:01, Politic

Am discutat cu Nicușor Dan despre proiecte energetice comune ce pot consolida semnificativ securitatea energetică atât a Ucrainei, cât și a României. Este crucial să le realizăm pe toate. Echipele noastre vor continua discuțiile la nivel ministerial. Mulțumesc președintelui și poporului român pentru sprijinul acordat”, a scris Zelenski pe pagina de Facebook.

Președintele Ucrainei nu a precizat despre ce proiecte energetice au discutat.

Convorbirea a avut loc loc în contextul în care infrastructura energetică a Ucrainei a fost afectată în ultimele luni de atacuri rusești.

Zelenski a declarat luna aceasta că sistemul energetic avariat al Ucrainei acoperă în această iarnă doar 60% din necesarul de electricitate al țării.

Potrivit prognozelor meteo, un val de frig sever va lovi Ucraina, care se estimează că va atinge -20 grade Celsius în anumite zone în perioada 1-3 februarie.

Recomandarea video

Discombobulatorul: ce se știe despre arma misterioasă folosită de Delta Force în Venezuela
G4Media
Preţuri surprinzătoare la roşiile româneşti: până la 100 de lei kilogramul, rivalizând cu cireşele
Gandul
A murit canotoarea Florentina Filipovici, la doar 32 de ani 3 copii au rămas acum orfani de mamă 😢
Cancan
Rivala Simonei Halep divorțează după ce și-a înșelat soțul cu prietenul acestuia! A fost prinsă de nevasta bărbatului
Prosport
Un cuplu de cerșetori români din Londra, care trimitea banii celor patru copii în România, a ajuns exemplu pentru politica antimigranți a lui Donald Trump
Libertatea
Categoria de români care ar putea primi în plus 1.281 de lei la pensie! Anunțul oficial al Ministrului
CSID
Un producător auto premium introduce lâna peste tot la interior. De ce a decis asta?
Promotor