Deputatul PSD Mihai Fifor critică declarațiile premierului Ilie Bolojan despre „veteranii pe stil nou”

„Declarațiile premierului nu sunt doar neinspirate. Sunt profund nedrepte și jignitoare pentru militarii români care au servit în teatrele de operații externe”, a declarat Fifor.

Sacrificiile veteraniilor „pe stil nou”

Fostul ministru al Apărării a subliniat că printre veteranii români există persoane care și-au pierdut viața sau au fost grav răniți în misiuni internaționale. Fifor a detaliat:

„Unii au făcut sacrificiul suprem și au venit acasă sub drapel, lăsând în urmă familii distruse, soții fără soț și copii fără tată. Alții sunt în cărucioare, paralizați. Alții fără picioare sau schilodiți în suflet. Dar toți sunt mândri că și-au servit patria.”

Mesaj dur către premier

Mihai Fifor a criticat atitudinea premierului Ilie Bolojan și modul în care acesta se raportează la militari:

„Când nea Ilie-sărăcie își dă cu părerea despre armată, îți vine să-l încalți în bocanci, să-i pui ranița în spate, masca pe figură și armamentul din dotare și să-l trimiți să petreacă o ‘vacanță’ în Irak, Afganistan, Mali sau Balcanii de Vest. Plătim noi. All inclusive!”

El a mai precizat că „veteranii ‘pe stil nou’ au reușit să atragă respectul unei lumi întregi față de România și față de români. Ceea ce matale, domnule premier, nu vei reuși nici dacă te mai naști o dată.”

Veteranii – adevărații ambasadori ai României

Fifor a mai punctat că militarii români din teatrele de operații sunt cei mai buni ambasadori ai țării:

„Oamenii îi opresc pe veteranii ‘pe stil nou’ pe stradă și le spun: ‘Thank you for your service!’ Ei îți asigură liniștea ca să te cocoți pe scaunul de premier, de unde îți permiți să dai cu scuipat în obrazul lor. Dar ei sunt iertători. Pentru că unii au văzut moartea cu ochii. Însă altcineva nu te va ierta, nea Ilie. Și poate ar fi bine să începi să te temi.”

Fifor a subliniat valorile fundamentale pe care veteranii le reprezintă: onoare și patriotism.

„De fapt, nu sunt convins nici că ai înțeles ce am scris mai sus. Da, nea Ilie-sărăcie… oamenii ăștia sunt cei mai buni ambasadori ai României.", încheie Fifor.