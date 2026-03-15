Nicușor Dan, mesaj de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni: Să rămânem uniți și să privim împreună cu optimism spre viitor

Șeful statului a arătat că această Ziua Maghiarilor de Pretutindeni reprezintă „o sărbătoare specială a concetățenilor noștri care celebrează apartenența la un spațiu comun de istorie, limbă, tradiții și cultură”.

„Este, totodată, un prilej pentru a aprecia contribuția maghiarilor din România la dezvoltarea națiunii noastre prin dialog interetnic și intercultural, ca mod de existență pașnică și de colaborare pentru a construi un viitor împreună. În această zi festivă, să ne reamintim cât de important a fost sprijinul activ al acestei comunități pentru revenirea României la democrație după anii comunismului și, ulterior, pentru asumarea fără rezerve a valorilor europene și euroatlantice”, a scris șeful statului.

„Când societatea s-a divizat, România a stagnat”

În mesajul său, acesta a subliniat că parteneriatul dintre majoritate și minorități a fost un element esențial pentru modernizarea României și integrarea în Uniunea Europeană.

„Parteneriatul permanent între majoritate și minorități a reprezentat un punct forte în modernizarea țării noastre și în integrarea deplină în Uniunea Europeană. Proiectul european înseamnă, pentru toți cetățenii români, indiferent de etnie, principii fondatoare pentru societatea noastră și resurse pentru reducerea decalajelor de dezvoltare ale regiunilor din România. Sunt convins că, punând în continuare mai presus de toate solidaritatea, cultivând dialogul și echilibrul în societate, vom opri orice încercări de fragmentare, de dezbinare ideologică ori de instrumentalizare politică a apartenențelor etnice.Să nu uităm că avem cu toții aceleași deziderate – libertate, demnitate și speranța pentru o viață mai bună. Nu sunt simple cuvinte, ci repere morale și civice care definesc o Românie europeană modernă, capabilă să valorifice diversitatea sa”, a subliniat Nicușor Dan.

„Istoria noastră comună ne-a arătat că atunci când societatea s-a divizat, România a stagnat. Când a existat dialog și cooperare, România a progresat”, a mai spus președintele.

Șeful statului le-a transmis cetățenilor români de etnie maghiară urări cu ocazia acestei sărbători și și-a exprimat speranța că Ziua Maghiarilor de Pretutindeni va întări încrederea în societatea românească și în consolidarea unei Românii democratice și prospere.

„Să rămânem uniți și să privim împreună cu optimism spre viitor!”, a transmis Nicușor Dan.