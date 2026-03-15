Nicușor Dan, mesaj de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni: Să rămânem uniți și să privim împreună cu optimism spre viitor

Președintele Nicușor Dan a transmis duminică un mesaj cu prilejul Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, în care a subliniat importanța dialogului interetnic și contribuția comunității maghiare la dezvoltarea României.
Sursa foto: Mihai Pop/GMN/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
15 mart. 2026, 10:13, Politic

Șeful statului a arătat că această Ziua Maghiarilor de Pretutindeni reprezintă „o sărbătoare specială a concetățenilor noștri care celebrează apartenența la un spațiu comun de istorie, limbă, tradiții și cultură”.

„Este, totodată, un prilej pentru a aprecia contribuția maghiarilor din România la dezvoltarea națiunii noastre prin dialog interetnic și intercultural, ca mod de existență pașnică și de colaborare pentru a construi un viitor împreună. În această zi festivă, să ne reamintim cât de important a fost sprijinul activ al acestei comunități pentru revenirea României la democrație după anii comunismului și, ulterior, pentru asumarea fără rezerve a valorilor europene și euroatlantice”, a scris șeful statului.

„Când societatea s-a divizat, România a stagnat”

În mesajul său, acesta a subliniat că parteneriatul dintre majoritate și minorități a fost un element esențial pentru modernizarea României și integrarea în Uniunea Europeană.

„Parteneriatul permanent între majoritate și minorități a reprezentat un punct forte în modernizarea țării noastre și în integrarea deplină în Uniunea Europeană. Proiectul european înseamnă, pentru toți cetățenii români, indiferent de etnie, principii fondatoare pentru societatea noastră și resurse pentru reducerea decalajelor de dezvoltare ale regiunilor din România. Sunt convins că, punând în continuare mai presus de toate solidaritatea, cultivând dialogul și echilibrul în societate, vom opri orice încercări de fragmentare, de dezbinare ideologică ori de instrumentalizare politică a apartenențelor etnice.Să nu uităm că avem cu toții aceleași deziderate – libertate, demnitate și speranța pentru o viață mai bună. Nu sunt simple cuvinte, ci repere morale și civice care definesc o Românie europeană modernă, capabilă să valorifice diversitatea sa”, a subliniat Nicușor Dan.

„Istoria noastră comună ne-a arătat că atunci când societatea s-a divizat, România a stagnat. Când a existat dialog și cooperare, România a progresat”, a mai spus președintele.

Șeful statului le-a transmis cetățenilor români de etnie maghiară urări cu ocazia acestei sărbători și și-a exprimat speranța că Ziua Maghiarilor de Pretutindeni va întări încrederea în societatea românească și în consolidarea unei Românii democratice și prospere.

„Să rămânem uniți și să privim împreună cu optimism spre viitor!”, a transmis Nicușor Dan.

Recomandarea video

FOTO Ghid de 3 zile în Bergamo, orașul „frate” cu Transilvania / Ce să faci, să mănânci și să vezi în orașul care făcea parte din același stat cu Clujul, acum 200 de ani
G4Media
40.000 lei amendă dacă ai firmă și „uiți” să depui aceste documente, până pe 31 martie 2026. Cine se încadrează
Gandul
Mai ninge sau nu în București primăvara aceasta? Prognozele meteorologilor Accuweather, Easeweather și ANM indică același lucru
Cancan
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Prosport
Femei criminale în serie din România (V). Ucigaşele de copii: Crina Geantă, femeia  care omora doar ca să-i lase pe părinți cu „mâna la inimă”, şi Lina Crăciun, mama care ascundea bebeluşii sufocați în podul blocului
Libertatea
Cum arată Mona Muscă la 76 de ani? Motivul pentru care fostul ministru al Culturii s-a retras din lumea politică
CSID
Top știri auto ale săptămânii: Dacia Striker și cel mai nou SUV chinezesc lansat în România
Promotor