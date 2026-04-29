Nicușor Dan, mesaj de Ziua Veteranilor de Război: „Dezvoltarea României moderne nu ar fi fost posibilă fără curajul lor”

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis miercuri un mesaj cu ocazia Zilei Veteranilor de Război, prin care a adus un omagiu la adresa „celor care au pus interesul națiunii noastre mai presus de propria viață”.

„Gândurile noastre de respect și recunoștință se îndreaptă astăzi către veteranii de război ai României, simboluri ale sacrificiului și devotamentului pentru realizarea idealurilor naționale.”, se menționează în mesaj.

Nicușor Dan a declarat că veteranii de război au avut o influență semnificativă asupra parcursului României în structurile europene și euroatlantice.

„Dezvoltarea României moderne în familia europeană și euroatlantică, asigurarea unei societăți libere, democratice, cu un stat de drept funcțional nu ar fi fost posibile fără curajul și tăria de caracter ale celor care au pus interesul națiunii noastre mai presus de propria viață.”

Acesta a punctat și valoarea morală a veteranilor ca exemplu pentru societatea de astăzi.

„Forța morală a veteranilor noștri de război reprezintă un reper care ne amintește că ceea ce ne unește, ca popor, contează mai mult decât orice criză trecătoare. Ne putem inspira din exemplul lor pentru a găsi energia și încrederea de a construi viitorul prosper al țării noastre.”, declarat Nicușor Dan.

Președintele a făcut o aluzie și la contextul internațional complicat din punct de vedere economic și politic, declarând că este nevoie de solidaritate în fața crizelor.

„În prezent, ne confruntăm cu dificultăți multiple, de la efectele războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei la cele generate de criza din Orientul Mijlociu, provocări pe care le vom depăși alături de partenerii noștri din Uniunea Europeană și de aliații din NATO.”

Nicușor Dan a insistat că unitatea și coeziunea socială sunt esențiale pentru viitorul țării.

„Solidaritatea și coeziunea rămân fundamentul pentru dezvoltarea economică sustenabilă a României, pentru consolidarea statului de drept și pentru educarea tinerilor în spiritul respectului față de tradițiile și principiile care ne apropie.”

„În aceste vremuri tulburi, trebuie să fim mai uniți și mai hotărâți în promovarea intereselor și valorilor naționale, iar veteranii de război ne sunt un exemplu de patriotism și loialitate. La mulți ani, dragi veterani de război! La mulți ani, România!”, transmite președintele.